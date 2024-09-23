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Aile boyu CHP’de yaşıyorlar

Aile boyu CHP’de yaşıyorlar

Uğur Duyan
04:0023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cihan Yaşar ve Özgür Özel
Cihan Yaşar ve Özgür Özel

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemini “Akraba atamalarına son” vaadiyle bitiren Genel Başkan Özgür Özel, örgütü rahatsız eden akraba kayırmacılığına hâlâ devam ediyor.

CHP'de rahatsızlık çıkaran “kayırmacılık” tartışmalarının Özel döneminde yeni bir hal aldı. Önceki dönem Batman İl Başkanı olan Kasım 2023'teki Büyük Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçilen Hüseyin Yaşar'ın ailesinden çok sayıda kişinin CHP'de üst düzey görev aldığı ortaya çıktı.

Hüseyin Yaşar
Mert Yaşar

OĞLU MECLİS ÜYESİ

Parti Meclisi'ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kontenjanından giren Hüseyin Yaşar'ın kardeşi Adnan Yaşar, kongre sürecinde Batman İl Başkanı seçildi. Adnan Yaşar'ın durumundan Genel Merkez'in de rahatsız olduğu belirtildi. Yaşar'ın oğlu Mert Yaşar ise 31 Mart seçimlerinde İzmir Bayraklı Belediyesi’nde meclis üyeliğine seçildi. Adaylık sürecinden seçilmesine kadar geçen dönemde Yaşar'ın durumu İzmir İl Başkanlığı’nda huzursuzluk çıkarttı.

Adnan Yaşar

YEĞENLERİ UNUTMADI

Yaşar'ın yeğeni Cihan Yaşar da Küçükçekmece Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. Bu durumun İstanbul İl Başkanlığı ve Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nda tartışıldığı ancak Cihan Yaşar'ın İmamoğlu kontenjanından ilçe meclisine girdiği ifade edildi. Öte yandan Hüseyin Yaşar'ın diğer yeğeni Adnan Yaşar ise kurultay delegesi olarak CHP'de siyaset yapıyor.




#CHP
#Özgür Özel
#siyaset

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