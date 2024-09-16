Aileler LGBT'ye karşı

Türkiye'de LGBT propagandası ve dayatmasına karşı aile yapısını korumak için bir araya gelen 400 farklı derneğin oluşturduğu Büyük Aile Platformu yeniden meydanlara indi. Sivil toplum kuruluşları ve aileler dün saat 14.00'te Saraçhane’de "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" düzenledi. Aralarında Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, İstanbul Aile Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, TÜGVA ve Türkiye Gençlik Birliği’nin olduğu 400 STK’nın oluşturduğu Büyük Aile Platformu birincisini 2022 yılında “LGBT Propagandasına Dur De” başlığıyla, ikincisini 2023 yılında “Çocuklarımız, Ailemiz, İnsanlık İçin” başlığıyla gerçekleştirdiği mitingin bu yıl üçüncüsünü “Dursun Bu Hayasızca Akın” başlığıyla gerçekleştirdi.

LGBT DAYATMASINDAN RAHATSIZIZ

Miting öncesi Yeni Şafak'a konuşan Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, geçen yıl meclise sundukları 150 bin ıslak imzalı dilekçeyle Türkiye'de LGBT propagandası yapılmasının yasaklanması, LGBT derneklerinin kapatılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının mevzuattan çıkarılmasını istediklerini söyleyerek, “24 ülke bunu yaptı, 25 ' inci ülke neden biz olmayalım?” dedi. Yeni yasama döneminde dilekçelerinin değerlendirmeye alınması beklentisinde olduklarını anlataran Eryılmaz, “Bunun için kamuoyu oluşturuyoruz. Biz 400 STK olarak, anne babalar, dayılar, amcalar, teyzeler ve halalar olarak gelecek nesillerini düşünen, bu toprakların insanları olarak sapkın LGBT dayatmasından rahatsızız. 24 ülkede bu yasaklandıysa Türkiye'de de yasaklanmalı. Bunun için yürüyoruz” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU NEDEN DESTEK VERİYOR

Mitingde konuşan Gül Demirel ise dayatmalara karşı olduğunu belirtip, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun LGBT derneklerine yönelik desteğini eleştirdi. Demirel, “Ben Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten anlamıyorum. Bu sapkın zihniyetin neden arkasında duruyor? Bunlar bizim çoluğumuza, çocuğumuza, etrafımıza, gençlerimize gerçekten kötü örnek oluyorlar. Ama Ekrem İmamoğlu bunları destekliyor ve yani bu çok iğrenç bir şey. Ama biz Büyük Aile Platformu olarak Ekrem İmamoğlu senin karşındayız. Gönül isterdi ki sen de bugün burada bu insanlarla, Türk milletiyle birlikte olup bizlere destek olsaydın, bizlerin yanında olsaydın bu sapkın zihniyete dur deseydin. Ama maalesef her zamanki Ekrem İmamoğlu bunu yapmıyor” diye konuştu.

Kesinlikle yasaklanmalı

Almanya’da yaşayan ve tatil için geldiği Türkiye’de Büyük Aile Platformu’nun mitingine katılan Cevriye Karpuz, “LGBT çok büyük bir sorun. Bütün dünyada büyük bir sorun. Türkiye'ye de bence hiç yakışmayan bir durum. Buna karşı çocuklarımızı ailemizi korumak için katılmak istedim. Bir de ben Almanya'dan geliyorum. Gelmişken de bunun bir görevim olduğunu düşündüm. Almanya’da kaldığımız yer küçük bir yer olduğu için o kadar kötü değil ama genel olarak çok hızla yayılan bir sorun. Ve birçok aile bununla savaşıyor. Avrupa ülkelerinde bu sapkınlar çok özgür gibi görünüyor ama orada da çok fazla karşıt var. Türkiye'de olmaması gerekiyor. Kesinlikle yasaklanması gerekiyor. Ben çok üzülüyorum” dedi.







