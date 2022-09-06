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İSTANBUL

Aileler LGBT’ye karşı birlik oldu: Dernekleri kapatılsın

150 STK, LGBT'ye karşı sahaya inecek. “Büyük Aile Buluşması” kapsamında Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Fatih’te 18 Eylül'de yapılacak 'Aileni ve neslini koru: Sapkınlığa dur de' mitingine vatandaşı davet etti.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Aileler LGBT’ye karşı birlik oldu: Dernekleri kapatılsın
Kürşat Mican

Türkiye’nin yarınlarını hedef alan, aile kültürümüzü yok etmek için 4 koldan saldıran, neslimizi dejenere etmeye çalışan LGBT gibi şer güçlere karşı milli STK’lar harekete geçti. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri, gerçekleştirecekleri "Büyük Aile Buluşması" öncesi, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

SİYASİ BASKI

  • Açıklamayı okuyan platform başkanı Kürşat Mican, son yıllarda Türkiye ve dünyada LGBT faaliyetlerinin hız kazandığını söyledi. LGBT'lilerin egemen güçler vasıtasıyla siyasi ve ekonomik baskı kurarak yol alındığını belirtti.

DESTEK VERİYORLAR

Türkiye'de bazı siyasi parti ve yöneticileri, kimi dernekler, kripto odaklar, bazı sanatçılar ve sporcuların LGBT'lilere destek verdiğini dile getiren Mican, "Milletin değerlerini, inançlarını, aile yapısını ve genç neslini koruması gereken siyasetçiler, akademisyenler ve öncü insanlardan bazıları maalesef küresel çetenin dayatmasıyla tam tersi istikamette hareket ediyor" diye konuştu.

SAAT 14.30'DA

  • Mican, 18 Eylül Pazar saat 14.30'da 150 STK ile birlikte Saraçhane Parkı'nda toplanacaklarını aktararak, şunları kaydetti: "Bu sapkın örgütün faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması, aktivitelerinin yasaklanması, derneklerinin kapatılması, çocuklarımızın ve gençlerimizin üzerinden kirli ellerini çekmeleri için 'Aileni ve neslini koru: Sapkınlığa dur de' mitingi düzenliyoruz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz."

DEHŞETE DÜŞÜRMEKTE

Kürşat Mican, son 20-30 yıldır bin yıllık Türk-İslam yurdu olan Türkiye'de LGBT lobisinin epeyce güçlendiğini belirtirken, “Hızla artan dernek ve kulüp sayıları, her bir vatan evladını dehşete düşürmektedir" ifadesini kullandı.

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