Gündem Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor Evlat nöbetinde 34üncü kavuşma
DİYARBAKIR

Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor: Evlat nöbetinde 34'üncü kavuşma

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 874 gündür evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu. Bu buluşma ile birlikte evlat nöbeti tutan 34’üncü aile çocuğuna kavuşmuş oldu.

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Haber Merkezi İHA
Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor: Evlat nöbetinde 34üncü kavuşma
Evlat nöbetindeki aileler, oğullarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 874 gündür evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu.


HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı direnişi, PKK terör örgütünden kopmaları beraberinde getirdi. Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, 2014 yılında terör örgütüne katılan Mehmet Akif Yıldırım (31) 1 Ocak 2022 tarihinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Habur Sınır Kapısından güvenlik kuvvetlerine teslim olan örgüt mensubu, Diyarbakır’a getirilerek evlat nöbeti tutan anne Adla Yıldırım ve baba İbrahim Yıldırım, Sur ilçesinde bulunan İç Kale’de buluşturuldu.

Ailenin buluşması sevinçle karşılanırken, HDP önünde evlat nöbeti tutan 34’üncü aile çocuğuna kavuştu.

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