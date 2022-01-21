Ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor: Evlat nöbetinde 34'üncü kavuşma

Dünya

Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi: Blinken'den canlı yayında gözdağı 'Sert karşılık alır'

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları, Rusya- Ukrayna krizi için Cenevre'de bir araya geldi. Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya, ABD'nin güvenlik taleplerine 'gelecek hafta' yazılı yanıt vermesini bekliyor" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise "Rusya Ukrayna'ya yönelik nasıl bir saldırı yaparsa yapsın çok hızlı ortak ve sert bir karşılık alır" dedi.