AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ve 160 bine yakın partilinin çevrimiçi katıldığı temayül yoklaması Ankara’da da Sincan Kongre ve Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. Genel seçimlerde vatandaşın yüzde 50’sinden fazlasının oyunu alarak birinci parti olan AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içine girdi. Aday adaylığı başvuru yapan kişilerden alınan ücretin tamamı Gazze'de yaşayan Müslümanlara gönderildi. 6 bin aday adaylığı başvurusu yapılan AK Parti’de Belediye başkan adaylarının belirlenmesi için binlerce partilinin görüşü alındı.
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için AK Parti’de aday adaylığı başvuru süreci geçtiğimiz 22 Kasım'da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından en doğru adayın belirlenmesi için 160 bine yakın partilinin çevrimiçi katıldığı temayül yoklaması da gerçekleştirildi.