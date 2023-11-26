"Ankara’nın 5 yılı ne yazık ki basiretsiz ve iş bilmez CHP yönetimi tarafından mahvedildi. Sayın Mansur Yavaş seçimden önce Ankaralı vatandaşlara çok büyük vaatlerde bulunmuştu. Ancak gelinen noktada ne yazık ki vaatlerin hiçbirisi hayata geçirilmedi. Sayın Yavaş ve ekibi sadece sosyal medya üzerinden yaptıkları algı operasyonları ile Ankara’yı yönetebileceklerini sandılar ancak artık o algı balonu da patladı. Ankaralılar 2019 yılında verdikleri oydan pişman olmuş durumda. Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği vaatler bir kenara dursun 5 yılda Ankara’da ulaşımdan yeşil alana, sosyal donatılardan çevreye kadar birçok sorun görmezden gelinmiş hiçbirine çözüm üretilememiştir. ABB için çok basit bir iş olan mazgallar ve rögarların içi dahi temizlenmemiştir. Geçtiğim bahar ayından itibaren yaşanan sel ve su baskınları hala hafızalarımızdadır. Bakın yine kış ayına geldik. Yağışlar arttı ancak Sayın Yavaş tüm uyarılarımıza ve ısrarlarımıza rağmen hiçbir temizlik yapmadı.”