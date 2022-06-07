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ANKARA

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: Para ajanslara gidiyor

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Cumhur İttifakı’nın desteğiyle meclisten geçen kredi borçlanma yetkisinin nerelere harcandığını sordu. Özcan, “Nereye gitti o kredi. Denetim komisyonları oluşturuldu, sermaye artımı istediler ama sıra denetlemeye gelince, ticari sır deyip denetletmediler. Üç yılda ne yaptın? Para nereye gidiyor? Ajanslara gidiyor” dedi.

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Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: Para ajanslara gidiyor
Hakan Han Özcan

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a, alınan kredilerin nerelere harcandığı sordu ve “Para ajanslara gidiyor” diye tepki gösterdi.

  • CHP’li Yavaş’ın 3 yıllık çalışmalarına ilişkin Yeni Şafak’a konuşan Özcan “Bizim derdimiz CHP gibi muhalefet yapmak değil” diyerek şunları söyledi: “Ankara’nın yararına bir şey varsa arkasında, zarar verecek bir şey varsa karşısında dururuz. Bir kere çekimser kalalım dedik, CHP ve İYİ Parti oyları ile suya zam yaptılar. ABB’de, meclisten kredi borçlanma yetkisi geçti, nereye gitti o kredi?”

DENETLETMEDİLER

“Denetim komisyonları oluşturuldu, sermaye artırımı istediler ama sıra denetlemeye geldi mi, ticari sır deyip denetletmediler. Kendi vaatlerini kendileri sildikleri gibi, biz o vaatleri hatırlatmak için önerge veriyoruz, bu önergeler kabul edildikten sonra bile icraata dökülmüyor. İcraat yapmaz, metro yapmaz, asfalt dökmez, yol yapmaz, kendi vaatlerinin çoğunu yapamadığı gibi bundan sonra da yapamaz.”

ÜÇ YILDA NE YAPTIN?

  • “Geçirdiğin kredileri, icraatlara harcamazsın, yandaşlarına harcarsın, diyet ödemek için, şirin gözükmek için harcarsın. Mimarlar odası başkanı bile bankamatik memurudur. Bir belediyede Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasıdır. Bunlar hep personel alırlar. Koltuğa gelmek için vaatleri var. Nerede senin dediğin işler. Belediye başkanı olmadan vaat vermek kolay, atıp tutabilirsin ama icraata geldiği zaman hiçbir şey yok. Üç yılda ne yaptın?”

BAŞKENT GERİLEDİ

“Şu an Ankara ve İstanbul’un CHP zihniyeti ile yarışması kötü bir durum oldu. Biz Hollanda’yla yarışır durumdayken bu şehirlerimiz ilçelerle yarışır duruma geldi. Para nereye gidiyor? Ajanslara gidiyor. Ankara çağ atlayacak durumdayken, çağ gerileyecek duruma düştü. Bir söz var ya; Ankara’nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak’ diye. Ankara’nın yaşına bak diyoruz. Ankara hak etmediği şekilde yönetiliyor. Biz onu ilçe belediyelerimizle tamir etmeye çalışıyoruz.”

Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Cumhurbaşkanlığı derdindeler

  • Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dertlerinin cumhurbaşkanlığı olduğunu ifade eden Özcan, “Hepsi cumhurbaşkanlığı düşer mi diye kendi içlerinde bir operasyondalar. İmamoğlu Yavaş’a, Yavaş İmamoğlu’na, Kılıçdaroğlu Yavaş’a. (Yenimahalle Belediye Başkanı) Fethi Yaşar buradan İmamoğlu’nun ‘PR’ını’ yapıyor. (Çankaya Belediye Başkanı) Alper Taşdelen de ‘Bizim parti zaten bunu bir daha aday göstermez, ben ABB başkanı olurum’ diyor” ifadelerini kullandı.

Metronun maketi de yok

ABB’de metro çalışmalarının hiç yapılmadığına dikkat çeken Özcan, “Trafik sorununa ne diyor kendisi zaten; ‘Yol açarak trafik sorunu çözülmez’ diyor. Artık trafik sorununun nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Metroda da olmadı. Hiç birini yapamadılar. 58 kilometre alan vardı. Temeli atıldı mı yok, kazma çakıldı mı yok, maketi var mı yok. En azından olsaydı onu gösterirdik. Onu kaybetmiş galiba” dedi.

Şeffafsan yaptıklarını yaz

  • Özcan, Mansur Yavaş’ın seçim döneminde şeffaflık sözü verdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Şeffafsan, billboardlara astığın afişlerde ne değiştirdiğini ne kadar değiştirdiğini yaz. Bırakın ihaledeki canlı yayınları, mecliste bizim üyelerimiz, belediye başkanlarımız konuştuğu zaman onların yayınları kesiliyor.”
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