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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

11:072/07/2025, Çarşamba
AA
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"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı "cunta başkanı" ifadesi siyasetin seviyesini düşüren, nezaket sınırlarını aşan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik sorumsuz ve alçakça bir açıklamadır"
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı "cunta başkanı" ifadesi siyasetin seviyesini düşüren, nezaket sınırlarını aşan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik sorumsuz ve alçakça bir açıklamadır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı "cunta başkanı" ifadesi, siyasetin seviyesini düşüren, nezaket sınırlarını aşan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik sorumsuz ve alçakça bir açıklamadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu üslubun, siyasi rekabetten değil tahammülsüzlükten, düşmanca bir tavırdan, saygısızlıktan ve kutuplaştırma arzusundan beslendiğini vurgulayan Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan çıkan güçlü bir yetkiyle bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.


Bu makama yöneltilen hakaret ve iftiraların yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil millete, demokrasiye ve devletin itibarına yönelik açık bir saygısızlık olduğuna dikkati çeken Yayman, şunları kaydetti:

"Yargı süreçlerine dair 'darbe, kayyım' gibi asılsız ve kışkırtıcı ifadelerle kamuoyunu provoke etmek, toplumda huzursuzluk oluşturmak ve devlet kurumlarını hedef göstermek, muhalefet değil, açık bir provokasyon çabasıdır. Bu dil ne muhalefettir ne de siyasettir. Bu durum ülkemizin huzuruna kasteden sorumsuz bir anlayışın tezahürüdür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin kurumlarını, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu aşağılık zihniyete karşı mücadelemiz, hukuk içinde ve kararlılıkla sürecektir. Milletimiz, bu tarz seviyesiz siyaseti de kimin memleket için çalıştığını kimin ise kriz ve kaos peşinde koştuğunu da açıkça görmektedir."



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