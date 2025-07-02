AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Bu üslubun, siyasi rekabetten değil tahammülsüzlükten, düşmanca bir tavırdan, saygısızlıktan ve kutuplaştırma arzusundan beslendiğini vurgulayan Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan çıkan güçlü bir yetkiyle bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.

"Yargı süreçlerine dair 'darbe, kayyım' gibi asılsız ve kışkırtıcı ifadelerle kamuoyunu provoke etmek, toplumda huzursuzluk oluşturmak ve devlet kurumlarını hedef göstermek, muhalefet değil, açık bir provokasyon çabasıdır. Bu dil ne muhalefettir ne de siyasettir. Bu durum ülkemizin huzuruna kasteden sorumsuz bir anlayışın tezahürüdür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin kurumlarını, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu aşağılık zihniyete karşı mücadelemiz, hukuk içinde ve kararlılıkla sürecektir. Milletimiz, bu tarz seviyesiz siyaseti de kimin memleket için çalıştığını kimin ise kriz ve kaos peşinde koştuğunu da açıkça görmektedir."