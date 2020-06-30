Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Çoklu baro teklifi Mecliste
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Çoklu baro teklifi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan baro düzenlemesine ilişkin "2 bin avukat sayısına ulaşıldığında yeni bir baro kurulabilecek. 2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro, şu anda 72 ilde bulunan barodan daha büyük bir baro olacağı anlama geliyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan açıklama yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan teklife ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Büyük bir titizlikle hazırladığımız düzenlemenin sonuna geldik.

  • Barolar yeni avukatları mesleğe hazırlayamıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir baroları özellikle avukatların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yasada belirlenen tanıma hizmet edemiyor.

Avukat sayının arttığı ortada. Avukat stajının sembolik ve şekli anlamda prosedüre dönüşmesine neden olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız
OYNAT 01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.


İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanları, üye avukatların yüzde 20 oyla yönetime geldiği görülmektedir.

  • Barolarla ilgili düzenlemeyi yapmak şart olmuştu. 28 maddeden oluşan teklifi Meclis'e sunduk.

2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro, şu anda 72 ilde bulunan barodan daha büyük bir baro olacağı anlama geliyor.

2020 yılının Ekim ayında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Her baro Barolar Birliği'nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan baro yasa teklifinin yarın milletvekilleri tarafından Meclis'e verileceğini açıkladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan baro yasa teklifinin yarın milletvekilleri tarafından Meclis'e verileceğini açıkladı

Demokratik katılımla diğer siyasi partilerin görüşlerini aldık.

49. madde cübbe zorunluluğunu getiriyor. Geçmişte avukatlar eteği, başörtüsü, yaşam tercihi nedeniyle bazen hakim-savcıların bazen ise baroların linçine tabi tutuluyordu. Özellikle de kadın avukatlar bunun mağduru oluyordu. Cübbeyi giydiği zaman, cübbenin altında ne giydiği kimi ilgilendirir? Kimseyi. Cübbe giyme zorunluluğu baki kalmak üzere avukatların kılık-kıyafetleri ile ekstra farklı, yaşam tarzını, dünya görüşünü, inancını tehdit eden baskılar olmasın anlayışıyla cübbeyi zorunlu kılıyoruz. Bunun haricinde de bir kıyafet zorunluluğu getirmiyoruz, bunları engelliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Baronluk bitti: Kendilerini vesayetin merkezi sanıyorlar
GÜNDEM
Baronluk bitti: Kendilerini vesayetin merkezi sanıyorlar

Hangi maddeye karşı çıkıyorsunuz? Adalet Bakanı Gül baroların yapısıyla ilgili yapılacak değişime ilişkin konuştu
GÜNDEM
Hangi maddeye karşı çıkıyorsunuz? Adalet Bakanı Gül baroların yapısıyla ilgili yapılacak değişime ilişkin konuştu

Abone Ol Google News
Baro saltanatına son

Baro saltanatına son

Üyelerin yüzde 20'sinin oyuyla başkanlık oynayanların devri bitiyor.
Jandarmadan film gibi operasyon

Jandarmadan film gibi operasyon

​Yakalanan zehir tüccarı: Ne oldu abi neler oluyor...
CERNde çalışan fizikçinin annesinin şaşkınlığı: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk

Fiyat oyunu<br>deşifre oldu!

Fiyat oyunu
deşifre oldu!

İkinci el ​araç fiyatlarını bakın nasıl yükseltiyorlar..

​Bakan Soylu açıkladı: 9 ülkeyle ortak gerçekleştiriliyor.
Haftanın 11'i <br>tartışma çıkardı

Haftanın 11'i
tartışma çıkardı

Fenerbahçelileri isyan ettiren kadro.

​İşten çıkarılınca servis aracına kurşun yağdırdı.

​Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken, Türkiye tüm dostlarına el uzattı.

​"Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar."

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.

​Hafter destekçilerinin maskesi düştü.

​Çin,Uygur Türkleri kadınlara zorla kürtaj yaptırıp kısırlaştırıyor.

​Çözüm konusunda Bilim Kurulu çalışma yapsın.

​FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı.

​Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor.
Manisa'daki depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi
Gündem

Manisa'daki depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi

Düzce'nin İstilli köyünde vatandaşlar, Manisa'da yaşanan depreminin ardından köy meydanında artezyenden gelen suyun kokmasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı incelemek üzere sudan numuneler alırken, kokuya kükürtün neden olmuş olabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: İstanbul Şehir Üniversitesi artık faaliyette değil
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: İstanbul Şehir Üniversitesi artık faaliyette değil

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından açılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyeti, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.
Türk astrofotoğrafçı çektiği Samanyolu fotoğraflarıyla ödül aldı
Teknoloji

Türk astrofotoğrafçı çektiği Samanyolu fotoğraflarıyla ödül aldı

Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün'ün İspanya'da çektiği fotoğraf, 'En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafları' arasına seçildi. Uluslararası seyahat fotoğraf bloğu 'Capture The Atlas' tarafından her yıl düzenlenen 'En iyi Samanyolu Fotoğrafları' yarışması sonuçlandı. Yarışma dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri. Yarışmaya İtalya'dan Avustralya'ya dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yüzlerce fotoğraf katıldı. Ergün, daha önce de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişini görüntüleyerek büyük başarıya imza atmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.