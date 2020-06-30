AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Çoklu baro teklifi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan teklife ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Büyük bir titizlikle hazırladığımız düzenlemenin sonuna geldik.

Barolar yeni avukatları mesleğe hazırlayamıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir baroları özellikle avukatların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yasada belirlenen tanıma hizmet edemiyor.

Avukat sayının arttığı ortada. Avukat stajının sembolik ve şekli anlamda prosedüre dönüşmesine neden olmuştur.

OYNAT 01:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanları, üye avukatların yüzde 20 oyla yönetime geldiği görülmektedir.

Barolarla ilgili düzenlemeyi yapmak şart olmuştu. 28 maddeden oluşan teklifi Meclis'e sunduk.

2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro, şu anda 72 ilde bulunan barodan daha büyük bir baro olacağı anlama geliyor.

2020 yılının Ekim ayında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Her baro Barolar Birliği'nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan baro yasa teklifinin yarın milletvekilleri tarafından Meclis'e verileceğini açıkladı

Demokratik katılımla diğer siyasi partilerin görüşlerini aldık.

49. madde cübbe zorunluluğunu getiriyor. Geçmişte avukatlar eteği, başörtüsü, yaşam tercihi nedeniyle bazen hakim-savcıların bazen ise baroların linçine tabi tutuluyordu. Özellikle de kadın avukatlar bunun mağduru oluyordu. Cübbeyi giydiği zaman, cübbenin altında ne giydiği kimi ilgilendirir? Kimseyi. Cübbe giyme zorunluluğu baki kalmak üzere avukatların kılık-kıyafetleri ile ekstra farklı, yaşam tarzını, dünya görüşünü, inancını tehdit eden baskılar olmasın anlayışıyla cübbeyi zorunlu kılıyoruz. Bunun haricinde de bir kıyafet zorunluluğu getirmiyoruz, bunları engelliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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