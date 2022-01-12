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POLİTİKA

AK Parti ve CHP'li milletvekilleri birbirine girdi: Edepsizin daniskası sensin

TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in konuşmasını 'edebe aykırı' olarak nitelendirdi. Bu sırada AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in, "Kendinizle karıştırmayın" demesi üzerine tartışma çıktı. Altay, Çilez'e, "Edepsizin dik alası, daniskası sensin, terbiyesiz herif. 'Kendinle karıştırma' ne demek?" karşılığını verdi.

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Haber Merkezi AA
AK Parti ve CHPli milletvekilleri birbirine girdi: Edepsizin daniskası sensin
​AK Parti ve CHP'li milletvekilleri birbirine girdi

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, TBMM'de yaptığı konuşmada Alman gazetelerinin, Türk Tabipleri Birliğinin açıklamalarına işaret ederek, TURKOVAC'ı kötülemeye çalıştığını vurguladı.

Tamer, "Arkadaşlar, bu bir milli mesele. Her zaman karşımızdasınız, hiç olmazsa bu milli meselede yanımızda olun." diye tepki gösterdi.

AK Parti ile CHP arasında "edepsiz" tartışması

Sataşmadan söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'li Tamer'i kastederek, "Siyasi etik ve edebe yakışmayan bir konuşmayı ibretle izledik." görüşünü savundu.

"Edepsizin dik alası daniskası sensin"

Bu sırada AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in, "Kendinizle karıştırmayın" demesi üzerine tartışma çıktı. Altay, Çilez'e, "Edepsizin dik alası, daniskası sensin, terbiyesiz herif. 'Kendinle karıştırma' ne demek?" karşılığını verdi. Karşılıklı laf atmaların ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Gerginlik bir süre verilen arada da devam etti.

Daha sonra birleşimi açan Erdoğmuş, "TBMM olarak sağlık çalışanlarımıza, şimdiye kadar yürüttükleri fedakarca çalışmalarından dolayı minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Onlar cana can kattığı için candırlar, onlara her türlü desteğin verilmesi konusunda bu Meclis müttefiktir." görüşünü paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da milletvekillerinin, yasama çalışmalarını, Meclis'in mehabetine uygun, uhulet ve suhuletle sürdürmelerinin önemine işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçe görüşmesinde konuştu. Konuşma yaptığı esnada CHP'li vekillerin ağır tahrik ve hakaretlerine maruz kalan Oktay, 'Hiç kimseye hakaret ettiğim yok, kullanılan ifadeleri biliyorum. Cevaplarına dayanamayacaksanız, o ifadeleri kullanmayacaksınız. Burada her türlü hakareti edip sonrasında sessiz kalmamızı bekleyemezsiniz.' dedi.

Tartışma üzerine araya giren TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP'li vekillerin tepkilerini şaşkınlıkla karşıladı.


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