AK Partili Büyükgümüş'ten CHP'li Karaca'ya siyasi fırsat tepkisi: Parti değil, ambulans arkasına takılmış fırsatçılar

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için tüm partilerin ortak kararıyla geçmiş olsun dilekleriyle kapatılacaktı. Ancak CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile Katip Üye Sibel Suiçmez kriz anını fırsata çevirmek adına kapanışta Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını kanunsuz biçimde okuttu. Skandal karara, "Parti değil, ambulans arkasına takılmış fırsatçılar" sözleriyle tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, söz konusu metnin okutulmasının millet iradesine yönelik açık bir gasp girişimi olduğunu söyledi.
Büyükgümüş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti değil, ambulans arkasına takılmış fırsatçılar" ifadelerini kullandı.
"Tüm partilerin ortak kararıyla sadece Sn. Sırrı Süreyya Önder için 'geçmiş olsun' temennisinde bulunmak için açılan TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li Meclis Başkanvekili'nin hukuksuz bir şekilde oturumu sürdürmesi ve korsan bir metin okutması, millet iradesine yönelik açık bir gasp girişimdir. Mevkidaşıyla ilgili ciddi bir sağlık sorunu ortadayken, böyle bir günde CHP’nin siyasi ajandasına hizmet etmek hukuksuzluğu bir yana insani tavırdan da uzak bir tutumdur. Bu planlı kötülüğe, CHP'nin her alandaki hukuk tanımazlığına karşı her türlü adımı atıyoruz, atacağız."