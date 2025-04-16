Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Partili Büyükgümüş'ten CHP'li Karaca'ya siyasi fırsat tepkisi: Parti değil, ambulans arkasına takılmış fırsatçılar

AK Partili Büyükgümüş'ten CHP'li Karaca'ya siyasi fırsat tepkisi: Parti değil, ambulans arkasına takılmış fırsatçılar

Haber Merkezi
21:5716/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Partili Büyükgümüş, Meclis'te Can Atalay hakkında korsan metin okuyan CHP'li Karaca'ya tepki gösterdi.
AK Partili Büyükgümüş, Meclis'te Can Atalay hakkında korsan metin okuyan CHP'li Karaca'ya tepki gösterdi.

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için tüm partilerin ortak kararıyla geçmiş olsun dilekleriyle kapatılacaktı. Ancak CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile Katip Üye Sibel Suiçmez kriz anını fırsata çevirmek adına kapanışta Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını kanunsuz biçimde okuttu. Skandal karara, "Parti değil, ambulans arkasına takılmış fırsatçılar" sözleriyle tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, söz konusu metnin okutulmasının millet iradesine yönelik açık bir gasp girişimi olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş
,
CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca
ile
Katip Üye Sibel Suiçme
z'in TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını kanunsuz biçimde okutmasına tepki gösterdi.
TBMM Başkanvekili
Sırrı Süreyya Önder
'in sağlık durumuna ilişkin Genel Kurul'da tüm siyasi partilerin temsilcilerinin görüş bildirmesinden sonra Karaca'nın bu durumu fırsat bilerek Atalay kararını okutan Karaca tepki gösteren

Büyükgümüş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti değil, ambulans arkasına takılmış fırsatçılar" ifadelerini kullandı.

Ahmet Büyükgümüş paylaşımında şunları kaydetti:

"Tüm partilerin ortak kararıyla sadece Sn. Sırrı Süreyya Önder için 'geçmiş olsun' temennisinde bulunmak için açılan TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li Meclis Başkanvekili'nin hukuksuz bir şekilde oturumu sürdürmesi ve korsan bir metin okutması, millet iradesine yönelik açık bir gasp girişimdir. Mevkidaşıyla ilgili ciddi bir sağlık sorunu ortadayken, böyle bir günde CHP’nin siyasi ajandasına hizmet etmek hukuksuzluğu bir yana insani tavırdan da uzak bir tutumdur. Bu planlı kötülüğe, CHP'nin her alandaki hukuk tanımazlığına karşı her türlü adımı atıyoruz, atacağız."




#Can Atalay
#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
#Ahmet Büyükgümüş
#CHP
#Gülizar Biçer Karaca
#Sibel Suiçmez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bakanlık 25 yeni hileli ürünü paylaştı: Tereyağı diye bitkisel yağ, sucuk harcı diye kalp yedirmişler