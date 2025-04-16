AK Partili Büyükgümüş'ten CHP'li Karaca'ya siyasi fırsat tepkisi: Parti değil, ambulans arkasına takılmış fırsatçılar

"Tüm partilerin ortak kararıyla sadece Sn. Sırrı Süreyya Önder için 'geçmiş olsun' temennisinde bulunmak için açılan TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li Meclis Başkanvekili'nin hukuksuz bir şekilde oturumu sürdürmesi ve korsan bir metin okutması, millet iradesine yönelik açık bir gasp girişimdir. Mevkidaşıyla ilgili ciddi bir sağlık sorunu ortadayken, böyle bir günde CHP’nin siyasi ajandasına hizmet etmek hukuksuzluğu bir yana insani tavırdan da uzak bir tutumdur. Bu planlı kötülüğe, CHP'nin her alandaki hukuk tanımazlığına karşı her türlü adımı atıyoruz, atacağız."