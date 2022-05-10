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POLİTİKA

AK Parti'li Hamza Dağ muhaliflerin geldiği noktaya dikkat çekti: Tuvalet terliğine tamam diyecekler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya fenomeni Jahrein'in 'Tuvalet terliği de gelse oyu basacağız' açıklamasına, "Tuvalet terliği yaklaşımı, millete ne denli çirkin baktıklarını ortaya çıkarmıştır" dedi. Dağ yaptığı açıklamada "Muhalifler, algı balonları ile parlattıkları figürler ve “kapsayıcı cumhurbaşkanı hayali”nden “Tuvalet terliğine tamam” diyecek noktaya geldi. Bu, muhalefetin ne denli kabiliyetsizlik ve politikasızlık içerisinde olduğunun net bir tasviridir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
AK Partili Hamza Dağ muhaliflerin geldiği noktaya dikkat çekti: Tuvalet terliğine tamam diyecekler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklama yaptı.

Jahrein olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Açıkçası şöyle söyleyeyim. Herkes birinci turda herkes istediği kişiye oy versin. Sistemi bilen herkes oy bölünmesinin artık zırva olduğunu farkındadır herhalde… Birinci turda herkes istediğine oy versin. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Ondan sonra tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Bu noktada yapacak bir şey yok.” dedi.

"KAPSAYICI CUMHURBAŞKANI HAYALİNDEN TUVALET TERLİĞİNE"

Birçok köşe yazarının da kaleme aldığı 'Tuvalet terliği' tartışmalarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklama geldi.

Haber7.com'a açıklama yapan AK Parti'li Hamza Dağ şöyle konuştu:

Muhalefette uzun zamandır cumhurbaşkanlığı adaylığı için şahısların kendilerini ön plana çıkarma gayretlerine şahitlik ediyoruz.

  • Muhalifler, algı balonları ile parlattıkları figürler ve “kapsayıcı cumhurbaşkanı hayali”nden “Tuvalet terliğine tamam” diyecek noktaya geldi. Bu, muhalefetin ne denli kabiliyetsizlik ve politikasızlık içerisinde olduğunun net bir tasviridir. Millet, “Kabiliyetsiz” siyasetçilere asla prim vermeyecek, bu çapsız ve koca bir balondan ibaret politikacılara gereken dersi verecektir.

Her konuşmasında cumhurbaşkanı adayının kapsayıcı ve herkesi kucaklayan biri olması gerektiğini ifade edenlerin mevcut durumları; toplum nezdinde sebep oldukları umutsuzluk ve karamsarlığı göstermektedir. Bu karamsarlık ve umutsuzluğu milletimiz görüyor. Millet, kime, neden oy vereceğini çok iyi biliyor.

“Tuvalet terliği” yaklaşımı, millete ne denli çirkin baktıklarını ortaya çıkarmıştır. Böylece dertlerinin ve amaçlarının, ülkemizin geleceğine güçlü bir şekilde katkı sunacak birini seçmek olmadığı görülüyor. Bulduğu her dala tutunan çaresiz muhalefet, çok geçmeden hüsrana uğruyor. Seçim yaklaştıkça koltuk yarışına girecek bu çaresizlerin, Türkiye’de taş üstüne taş koyamayacağını, herkes daha net görecek.

Bizim için milletimizi temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına layık kişi, milletimize can-ı gönülden bağlı ve milletimize hizmetkâr olan kişidir. Bu kişi de, her zaman olduğu gibi bugün de gerçek bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Jahrein olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç.
Jahrein olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç.

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