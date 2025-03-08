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AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma

AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma

22:568/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
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Kadıköy'de AK Parti'li kadın meclis üyesini konuşturmayan CHP'li başkan disipline sevk edildi.
Kadıköy'de AK Parti'li kadın meclis üyesini konuşturmayan CHP'li başkan disipline sevk edildi.

Kadıköy Belediyesi Meclisinde süre kısıtlaması nedeniyle CHP'li başkan ile AK Parti'li belediye meclis üyesi arasında tartışma yaşandı. Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Parti'nin ilçedeki tek kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili'yi konuşturmadı. Tepki çeken olayın ardından harekete geçen CHP, Başkanvekili Kurtuluş hakkında parti içi disiplin süreci başlattı.

Kadıköy Belediye Meclisi’nde skandal bir olay yaşandı. CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Parti'nin ilçedeki tek meclis üyesi olan Elif Lale Bilgili’nin konuştuğu sırada 5 dakika kuralını gerekçe göstererek mikrofonunu kapattı.

"ATIN ŞUNU DIŞARI"

Bilgili, diğer üyelere süre kısıtlaması yapılmadığını söyleyip itiraz edince başkan,
"Şunu çıkaralım ya, atalım dışarı Allah aşkına"
demişti.

CHP HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrası bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını belirterek;
"Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz"
ifadelerini kullandı.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA KARARI

Kurtuluş'un sözleri tepkilere neden olurken; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade özgürlüğünün engellenmesi ve görevin kötüye kullanılması suçlarından Kurtuluş hakkında soruşturma başlattı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yaşanan skandala ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdemir açıklamasında
"Şu muameleye bakar mısınız? Kadıköy Belediye Meclisi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde milletimizin oylarıyla seçilmiş bir hanımefendi susturuluyor, salondan çıkartılıyor. Bu davranış bozukluğunu, üstenci yaklaşımı, ötekileştiren yönetim şeklini şiddetle kınıyorum. Haktan, hukuktan bahseden CHP'li hanımefendilerin duruşlarını ayrıca merak ediyorum."
ifadelerini kullandı.





#Kadıköy Belediye Meclisi
#Ahmet Kurtuluş
#AK Parti
#Kadın

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