AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma

Kadıköy Belediyesi Meclisinde süre kısıtlaması nedeniyle CHP'li başkan ile AK Parti'li belediye meclis üyesi arasında tartışma yaşandı. Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Parti'nin ilçedeki tek kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili'yi konuşturmadı. Tepki çeken olayın ardından harekete geçen CHP, Başkanvekili Kurtuluş hakkında parti içi disiplin süreci başlattı.
Kadıköy Belediye Meclisi’nde skandal bir olay yaşandı. CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Parti'nin ilçedeki tek meclis üyesi olan Elif Lale Bilgili’nin konuştuğu sırada 5 dakika kuralını gerekçe göstererek mikrofonunu kapattı.
"ATIN ŞUNU DIŞARI"
CHP HAREKETE GEÇTİ
SAVCILIKTAN SORUŞTURMA KARARI
Kurtuluş'un sözleri tepkilere neden olurken; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade özgürlüğünün engellenmesi ve görevin kötüye kullanılması suçlarından Kurtuluş hakkında soruşturma başlattı.