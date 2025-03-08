AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma

"Şu muameleye bakar mısınız? Kadıköy Belediye Meclisi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde milletimizin oylarıyla seçilmiş bir hanımefendi susturuluyor, salondan çıkartılıyor. Bu davranış bozukluğunu, üstenci yaklaşımı, ötekileştiren yönetim şeklini şiddetle kınıyorum. Haktan, hukuktan bahseden CHP'li hanımefendilerin duruşlarını ayrıca merak ediyorum."