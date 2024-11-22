AK Partili Okul verilerle paylaştı: İETT'de mali çöküşün tablosu
21:4422/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Okul, İETT'nin mali çöküş içerisinde olduğunu söyledi.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İETT'yi mali çöküşe soktuğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Okul, görevi devrettikleri 2019 yılıyla günümüzdeki verileri karşılaştırarak İETT'nin 2025 yılı finansman ihtiyacının yüzde 1383 artışla 1 milyar 152 milyon dolara yükseldiğini belirtti.
Toplu taşıma
yı vatandaş için çile haline getiren
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
, İETT'yi de ekonomik çıkmaza soktu.
İBB'nin neden olduğu bu çıkmazı ise
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul
kamuoyuna duyurdu.
X hesabından paylaşımda bulunan Okul, görevi devrettikleri 2019 yılıyla günümüzdeki verileri karşılaştırarak, "
CHP’li İBB yönetiminin İETT’yi düşürdüğü bu mali çöküşü İstanbul halkının takdirine bırakıyorum.
" ifadelerini kullandı.
"Bilete yüzde 670 zam"
2019 yılındaki seçimlerin ardından İETT'yi devrettiklerinde otobüs bileti ücretlerinin 2,6 Türk Lirası olduğuna dikkati çeken Okul, "
Bugün 20 TL. Bu, %670 zam demek!
" dedi.
AK Partili Okul, söz konusu dönemler arasındaki İETT'nin finansman ihtiyacına da değindi.
"Finansman ihtiyacı yüzde 1383 arttı"
İETT'yi yıllık 78 milyon dolarlık finansman ihtiyacıyla devrettiklerini belirten Okul, 2025 yılındaki
finansman ihtiyacı
nın yüzde 1383 artışla 1 milyar 152 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.
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