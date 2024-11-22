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Pendik'te İETT otobüsünde yangın: Faciadan dönüldü

Pendik'te İETT otobüsünde yangın: Faciadan dönüldü

11:4822/11/2024, Cuma
AA
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Yangının, otobüsün tekerinden başladığı öğrenildi.
Yangının, otobüsün tekerinden başladığı öğrenildi.

Cevizli-Pendik seferini yapan, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye görevlileri yangını büyümeden söndürdü.

Cevizli-Pendik seferini yapan, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Zeynel T, kullandığı 34 HD 3110 plakalı İETT otobüsünden yanık kokusu aldı.


Sürücü, yolcusu olmayan otobüsü Pendik D100 kara yolu Tavşantepe mevkisinde kenara çekerek durdurdu.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


İtfaiye görevlileri yangını büyümeden söndürdü.


Yangının, otobüsün tekerinden başladığı öğrenildi.



#E-5 karayolu
#Pendik
#Tavşantepe
#İETT

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