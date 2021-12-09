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ANKARA

AK Partili Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine tepki: Sözünün eriysen CHP'li belediyelerde uygula

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa’da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceklerini vadeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özhaseki, "Sizin kurusıkı atmalarınıza milletimizin karnı tok. Kemal Bey, iyice rezil oluyorsunuz. Kendisine asla görev vermeyecek olan Şanlıurfa'da bol keseden atmak kolay. Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin. Haydi, görelim seni" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Özhasekiden Kılıçdaroğlunun bedava elektrik vaadine tepki: Sözünün eriysen CHPli belediyelerde uygula
Mehmet Özhaseki

Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’daki açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Bey yine coşup döktürmüş. 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz.' demiş. Demesine demiş ama Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ belediyelerinin CHP'de olduğunu galiba unutmuş." ifadelerini kullandı.

"ŞANLIURFA'DA BOL KESEDEN ATMAK KOLAY"

Özhaseki, şöyle devam etti:

  • "Sizin kurusıkı atmalarınıza milletimizin karnı tok. Kemal Bey, iyice rezil oluyorsunuz. Kendisine asla görev vermeyecek olan Şanlıurfa'da bol keseden atmak kolay. Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin. Haydi, görelim seni."

Kılıçdaroğlu Urfalılara söz verdi: Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz
OYNAT 00:25
Kılıçdaroğlu Urfalılara söz verdi: Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü veren Kılıçdaroğlu, 'Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz' dedi.

Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava verecekleri vaadinde bulunmuştu.

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