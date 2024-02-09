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Akçil yemin etti

Danıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil için dün Yüksek Mahkeme’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yemin töreni düzenlendi. Öz geçmişi okunan yeni üye Akçil yemin etti.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 02:27 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yılmaz Akçil.
Yılmaz Akçil.

Danıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil için dün Yüksek Mahkeme’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yemin töreni düzenlendi. Öz geçmişi okunan yeni üye Akçil yemin etti. Yılmaz Akçil'e kisvesi Arslan tarafından giydirildi. Törende konuşan AYM Başkanı Arslan, Yüksek Mahkeme’nin bireysel başvurulara ilişkin verdiği ihlal kararlarına getirilen eleştirilere “Kararlarına uyulmamasının yasal temeli yoktur” ifadelerini kullandı.



#AYM
#Yılmaz Akçil
#Recep Tayyip Erdoğan
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