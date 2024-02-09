Danıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil için dün Yüksek Mahkeme’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yemin töreni düzenlendi. Öz geçmişi okunan yeni üye Akçil yemin etti. Yılmaz Akçil'e kisvesi Arslan tarafından giydirildi. Törende konuşan AYM Başkanı Arslan, Yüksek Mahkeme’nin bireysel başvurulara ilişkin verdiği ihlal kararlarına getirilen eleştirilere “Kararlarına uyulmamasının yasal temeli yoktur” ifadelerini kullandı.