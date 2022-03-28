Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan bir günde 7 mahalle ziyareti

Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçenin kırsal yerleşim alanları olan Camili, Civanyaylağı, Bekirde, Dikilitaş, Akdam, Iğdır ve Yeşilova mahallelerini ziyaret etti. Bir günde 7 mahalleyi ziyaret eden Gültak, yatırım yapmak isteyen iş insanlarını Akdeniz’e çekerek önemli yatırımlara ortam hazırladıklarını, bu sayede istihdamın da artacağını ifade etti. Başkan Gültak’a, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, MHP Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Göverçile, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin eşlik etti. Gültak, yakın geçmişte terör ve uyuşturucudan mağdur olan Akdeniz’de, bugün artık barış, huzur ve kardeşliğin hâkim olduğunun altını çizdi.

GÜNDEM Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’a plaket