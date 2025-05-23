Akif Emre erguvan gibiydi

23 Mayıs 2017’de kaybettiğimiz Akif Emre vefatının 8. yılında anıldı. Programda konuşan Yusuf Yerli, “Akif Emre, anlatmak istediklerini bizlere erguvan üzerinden anlatmıştır. O, erguvandan geçicilik, mütevazılık, ölümlülük gibi anlamlar çıkartır. Bu anlamda erguvan, aslında Akif Emre’nin kendisi gibidir” dedi.
Yeni Şafak yazarı ve eski genel yayın yönetmeni Akif Emre, vefatının 8'inci yılında dualarla anılıyor. 23 Mayıs 2017'de hayatını kaybeden yazar Akif Emre için Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'nda dün saygı programı düzenlendi. "Çarşamba Sohbetleri" kapsamındaki "Akif Emre'ye Saygı" programına katılan Düşünen Şehir Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Yerli, yazarın şehir ve medeniyete dair önemli fikirlerinin olduğunu söyledi. Yerli, Akif Emre'nin yazılarını sloganlar-dan uzak durarak kaleme aldığını belirterek şunları söyledi:
OLMASI GEREKENİ HATIRLATTI
"Akif Emre, anlatmak istediklerini bizlere erguvan üzerinden anlatmıştır. O, erguvandan geçicilik, mütevazılık, ölümlülük gibi anlamlar çıkartır. Erguvan, olmaması gereken yerde ortaya çıkan ve olması gerekeni hatırlatan bir çiçektir. Bu anlamda erguvan, aslında Akif Emre'nin kendisi gibidir ve bize Akif Emre'nin hayattaki halini ve duruşunu anlatmaktadır. Akif Emre, bir mayıs ayında vefat etmişti. Erguvan da bir bahar, mayıs ayı çiçeğidir. Bu, onun hayat hikayesinin de bir özeti gibidir."
BİZE AKRANI GİBİ DAVRANIRDI
Yazar Suavi Kemal Yazgıç, "Bir grup arkadaşımızla çarşamba akşamları buluşurduk. Bu toplantıları özel kılan Akif Emre'ymiş. Bunu da o vefat ettikten sonra daha iyi anladık çünkü o vefat ettikten sonra hiç buluşmadık. O, buluşmalarımızın temel unsurlarından birisiydi ama bunu bir merkez olduğunu fark ettirmeden yapardı. Akif Emre, sahip olduğu bilgi ve ustalık farkını etrafındakilere hiçbir zaman hissettirmemiştir. Bize bir akranı gibi davranmış ve bu, ondan bir şeyler öğrenmemizi de fazlasıyla kolaylaştırmıştı" dedi. Gazeteci Çiğdem Aktı da şunlatı söyledi: "O, haberciliği sadece bilgi vermek, olanı yansıtmak olarak görmeyen bir bakışa sahipti. Her sabah yaptığımız toplantılarda eğer o gün gündemimizde Müslüman dünyaya dair bir haber yoksa bunun için hepimize itiraz ederdi." Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi İzzet Gülaçar da Akif Emre'yi anlamanın ancak sahip olduğu entelektüel arka planı idrak ederek mümkün olabileceğinin altını çizdi.