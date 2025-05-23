Akif Emre erguvan gibiydi

"Akif Emre, anlatmak istediklerini bizlere erguvan üzerinden anlatmıştır. O, erguvandan geçicilik, mütevazılık, ölümlülük gibi anlamlar çıkartır. Erguvan, olmaması gereken yerde ortaya çıkan ve olması gerekeni hatırlatan bir çiçektir. Bu anlamda erguvan, aslında Akif Emre'nin kendisi gibidir ve bize Akif Emre'nin hayattaki halini ve duruşunu anlatmaktadır. Akif Emre, bir mayıs ayında vefat etmişti. Erguvan da bir bahar, mayıs ayı çiçeğidir. Bu, onun hayat hikayesinin de bir özeti gibidir."

Yazar Suavi Kemal Yazgıç, "Bir grup arkadaşımızla çarşamba akşamları buluşurduk. Bu toplantıları özel kılan Akif Emre'ymiş. Bunu da o vefat ettikten sonra daha iyi anladık çünkü o vefat ettikten sonra hiç buluşmadık. O, buluşmalarımızın temel unsurlarından birisiydi ama bunu bir merkez olduğunu fark ettirmeden yapardı. Akif Emre, sahip olduğu bilgi ve ustalık farkını etrafındakilere hiçbir zaman hissettirmemiştir. Bize bir akranı gibi davranmış ve bu, ondan bir şeyler öğrenmemizi de fazlasıyla kolaylaştırmıştı" dedi. Gazeteci Çiğdem Aktı da şunlatı söyledi: "O, haberciliği sadece bilgi vermek, olanı yansıtmak olarak görmeyen bir bakışa sahipti. Her sabah yaptığımız toplantılarda eğer o gün gündemimizde Müslüman dünyaya dair bir haber yoksa bunun için hepimize itiraz ederdi." Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi İzzet Gülaçar da Akif Emre'yi anlamanın ancak sahip olduğu entelektüel arka planı idrak ederek mümkün olabileceğinin altını çizdi.