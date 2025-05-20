İlim Yayma Ödülleri için geri sayım başladı: Üç farklı kategoride toplam 9 milyon lira ödül dağıtılacak

Buluşmada İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy da yer aldı. Basın buluşmasında İlim Yayma Ödülleri’ne destek veren sponsor ve temsilcileri de yer aldı.





Necmeddin Bilal Erdoğan İlim Yayma Ödülleri 2025 süreci ilgili bilgi verdi

Beşiktaş Four Seasons Otel’de düzenlenen İlim Yayma Ödülleri 2025 Basın Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, 2019 yılında verilmeye başlanan ödüllerin dördüncü kez verileceğine dikkati çekti, hangi amaçla yola çıkıldığını ve ödül değerlendirme sürecini anlattı.





Necmeddin Bilal Erdoğan, “Türkiye’nin en büyük akademik ödülü dediğimiz zaman miktar olarak da bu geçerli, öbür taraftan yapılış itibarıyla da geçerli” dedi. Küresel çapta verilen ödüllerin değerlendirme sürecine değindi. İlim Yayma Ödülleri’nin bu yönüyle diğer projelerin önüne geçtiğinin altını çizdi. Erdoğan, “Dünyada yaygın olarak bilinen akademik ödüller de dahil genelde değerlendirme süreçleri çok steril bir şekilde yapılmıyor, İlim Yayma Ödülleri bu yönüyle de çok özel gerçekten. Dünyada bu tür akademik ödül veren kurumlar arasında işin sistematiği itibari ile de çok özgün çok özel bir iş yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Necmeddin Bilal Erdoğan: “Genç nesilleri bu tür akademik çalışmalara teşvik etmek istiyoruz”

Erdoğan, gençlerin bilime teşvik edilmesi için çabaladıklarının altını çizdi. Erdoğan, “İlim Yayma Ödülleri’nde hedefimiz teşvik ve takdir. Bir yandan Türkiye’de yapılan topluma faydası da olan ciddi akademik çalışmaları ödüllendirerek genç nesilleri de bu tür akademik çalışmalara teşvik etmek istiyoruz. Bir ülkenin geleceğinin en önemli teminatının bu tür üst düzey akademik çalışmalar olduğunu düşündüğümüz için böyle yapıyoruz” dedi.





Erdoğan, inanç ve geleneklerimizde öğretmenliğin peygamber mesleği olarak nitelendirildiğini vurguladı. Erdoğan, “Toplum olarak da ilimle hemhal olanı daha itibarlı görmemizin çok önemli olduğuna inanıyoruz, ümit ediyoruz ki İlim Yayma Ödülleri yıllarca buna da hizmet eder” ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün: “Türkiye’nin önünün çok daha fazla açılacağına inanıyorum”

Basın toplantısında konuşan İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, yola çıkış mottolarının "güzel insan yetiştirmek" olarak belirlendiğini dile getirdi. Tülün, bilimsel çalışmaları hep desteklediklerine değindi.





Tülün, “İnşallah bir çok yönde kuşatılmış olan zihinlerimiz gerçek özgürlüğe kavuşurlarsa ve araştırmacılarımızın, akademisyenlerimizin ve ilim adamlarımızın önü açılır onlara destek olunursa Türkiye’nin önünün çok daha fazla açılacağına inanıyorum. Bağımlılığımızın çok daha azalacağını ve özgürlüğümüzün sınırlarını aşacağına inanıyorum” dedi.

31 TEMMUZ’A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, verilen ödüllerin toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. “Biz, “Sosyal Bilimler”, “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” ve “Büyük Ödül” olmak üzere 3 ödül veriyoruz. Dünyamızda yaşadığımız sorunlara evrensel düzeyde çözüm getirmiş akademisyenlerimizin İlim Yayma Ödülleri’ne aday olması ya da aday gösterilmesini istiyoruz. Rektörlerimize yoğun ziyaretler gerçekleştirerek bu hususta desteklerini istedik” dedi.





Başvuru sürecinin 31 Temmuz’a kadar sürdüğünü söyleyen Sarısoy, basın mensuplarından ödüllerin özellikle akademik dünyada ve gençler arasında tanınmasına katkı sağlamasını arzuladıklarını ifade etti. Sarısoy, “Bu sene gerçekleştireceğimiz dördüncü ödülde de gerçekten akademide bilinirlik anlamında belirli bir seviye ulaşmış olacağız. Biz bu ödülleri bilimin evrenselliği ilkesine göre yönetiyoruz. İnşallah basın mensuplarımızın vasıtasıyla bu ödüller daha geniş kitlelere ulaşacaktır” dedi.





Necmeddin Bilal Erdoğan, 3 farklı kategoride başvuruların alındığının altını çizdi. İki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nin akademik dünyaya katkılarını taçlandırmak için hayata geçirildiğini aktardı.





“İlim Yayma Ödülleri ‘Büyük Ödül’ olarak 5 milyon TL, ‘Mühendislik, Doğa ve Sağlık Birimleri’ ile "Sosyal Bilimler" kategorilerinde ise 2 milyon TL olarak 2025’te inşallah takdim edilecek” ifadelerini kullandı.





Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’nin, Türkiye’nin en büyük akademik ödülü ve dünyanın da sayılı ödüllerinden birisi olduğunu belirtti. Erdoğan, “İlim Yayma Ödülleri çok özgün bir akademik ödül. Ödüle aday olma ve bilimsel değerlendirme süreçlerinin detaylı olması itibari ile dünyanın tek akademik ödülü diyebiliriz” ifadelerini kullandı.



