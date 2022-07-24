Gündem Akıllı bastonla hayata karışacaklar
KOCAELİ

Akıllı bastonla hayata karışacaklar

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, görme engelli çocukların bağımsız hareketini kolaylaştıracak akıllı baston geliştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Akıllı bastonla hayata karışacaklar
Akıllı bastonlar hayata karışacaklar.

Genç girişimcilerin projesi, küçük yaştaki görme engelli çocukların ilerleyen yaşlarda daha sosyal birer birey olmalarını sağlayacak.

ÖZ GÜVEN KAZANDIRIYOR

  • Projeyi geliştiren 4 genç girişimciden biri olan Mustafa Ali Özgönül, “Bonex mini”yi anlattı. Akıllı bastonların Eylül ayında üretime gireceğini belirten Özgönül, “Tasarladığımız akıllı bastonlar, görme engelli çocuklara bağımsız hareket kabiliyeti sağlayacak. Bastonun üzerinde mesafe sensörleri bulunuyor. Akıllı bastonlar, kullanıcının çevresini tarayarak, dört metreye kadar olan engelleri tespit edip kullanıcıyı işitsel ve dokunsal titremeyle uyarıyor. Kullanıcı, baston üzerinde yer alan menüye girip istediği engel mesafesini seçebiliyor. Cihaz, engelin mesafesine göre frekansı değişen bir ses veriyor. Baston üzerinde bulunan ve geceleri otomatik olarak yanan led ışık sayesinde de kullanıcı karanlıkta da diğer kişiler tarafından fark edilebiliyor.” dedi.

Engelli vatandaşın çilesine çözüm yok: Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB iki asansörü tamir edemedi
OYNAT 01:13
Engelli vatandaşın çilesine çözüm yok: Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB iki asansörü tamir edemedi
Hilal Demir isimli engelli bir vatandaş, T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonundaki iki asansörün arızalı olduğunu ve bu konuyu defalarca İBB'ye bildirmesine rağmen çözüm bulunamadığını söylemişti. Yeni Şafak'ın ocak ayında gündeme getirdiği konuyla ilgili İBB hala harekete geçmedi. Demir, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak 'Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB nasıl oluyor da iki tane asansörü aylardır tamir edemiyor?' ifadelerini kullandı.
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