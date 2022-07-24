​Akıllı bastonla hayata karışacaklar

Genç girişimcilerin projesi, küçük yaştaki görme engelli çocukların ilerleyen yaşlarda daha sosyal birer birey olmalarını sağlayacak.
ÖZ GÜVEN KAZANDIRIYOR
- Projeyi geliştiren 4 genç girişimciden biri olan Mustafa Ali Özgönül, “Bonex mini”yi anlattı. Akıllı bastonların Eylül ayında üretime gireceğini belirten Özgönül, “Tasarladığımız akıllı bastonlar, görme engelli çocuklara bağımsız hareket kabiliyeti sağlayacak. Bastonun üzerinde mesafe sensörleri bulunuyor. Akıllı bastonlar, kullanıcının çevresini tarayarak, dört metreye kadar olan engelleri tespit edip kullanıcıyı işitsel ve dokunsal titremeyle uyarıyor. Kullanıcı, baston üzerinde yer alan menüye girip istediği engel mesafesini seçebiliyor. Cihaz, engelin mesafesine göre frekansı değişen bir ses veriyor. Baston üzerinde bulunan ve geceleri otomatik olarak yanan led ışık sayesinde de kullanıcı karanlıkta da diğer kişiler tarafından fark edilebiliyor.” dedi.