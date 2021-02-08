Gündem Kafasından yaralanan şahıs sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı
AKSARAY

Aksaray haberleri: Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı

Kafasından yaralanan şahıs sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı

Aksaray’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi demir çubukla kafasına aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı. Olay sonrası çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen kameramana sedye üzerinden tekme ve yumruk attı.

Haber Merkezi İHA
Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı
Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı

Olay, Zafer Mahallesi 6808 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyis C. (36), kız arkadaşı Nuray Ç.’nin (35) yaklaşık 1 haftadır arkadaşlık yaptığı Hakan B.’nin (37) evini basarak şahısla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Veyis C. yanında getirdiği demir çubuk ile Hakan B.’nin kafasına vurarak yaraladı.

Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Pencereden polislere fırlattı içinden uyuşturucu çıktı
GÜNDEM
Pencereden polislere fırlattı içinden uyuşturucu çıktı

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay sonrası yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli şahıs hızla olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan yaralı şahsın komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kameramanı sedye üzerinden önce teklemedi sonra da yumruk attı.

Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi.

KAMERAMANA TEKME VE YUMRUK ATTI

Ambulanstan sedye ile indirilerek acil servise taşınan yaralı şahıs yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen basın kameramana sedye üzerinden tekme ve yumruk attı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü araç kullandılar yakalanınca gazetecilere saldırdılar
FOTOĞRAF 12
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi.
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Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, 16 R 9616 plakalı aracı durdurdu. Hal ve hareketlerinde şüphelenen polis ekipleri araçta bulunan sürücü Muhammet Y(28) ., Eren Başer Ç(25) ., ve Elif A., (24) araçtan indirdi.
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Araçtan inen Muhammet Y’ye polis ekipleri alkol testi yapmak istedi. Bir süre alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha sonra alkolmetreye üfleyen Muhammet Y’nin 98 promil akollü olduğu ortaya çıktı.
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Basın mensuplarına saldırdı, ardından pişkin hareketler yaptı
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Eren Başer Ç ., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler ederek, saldırdı. Ardından da pişkin harekeleri pes dedirtti.
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Polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen Eren Başer Ç., basın mensuplarından sigara istedikten sonra çekmeyin diyerek tepki gösterdi. Sürücü ise tepkileri ve gazetecilere olan tavrı dikkatlerden kaçmadı.
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Ekiplere zorluk çıkarmaya devam eden sürücü ve arkadaşı daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Muhammet Y’nin ehliyetine el konulurken, aracı ise bağlanarak otoparka çekildi.
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Ayrıca Muhammet Y.’ye ve arkadaşlarına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, sürücüye ise ayrıca 900 TL maske cezası yazıldı. Alkollü araç kullanmak suçlarından 1 bin 650 TL para cezası uygulandı.
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Alkollü araç kullandılar yakalanınca gazetecilere saldırdılar
Bursa'da polis ekiplerine yakalanan alkollü araç sürücüsü uzun süre polise direnirken, arkadaşı ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Olay sonrası Muhammet Y'nin ehliyetine el konulurken, aracı ise bağlanarak otoparka çekildi.


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