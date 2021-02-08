Aksaray haberleri: Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı
Kafasından yaralanan şahıs sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı
Aksaray’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi demir çubukla kafasına aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı. Olay sonrası çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen kameramana sedye üzerinden tekme ve yumruk attı.
Olay, Zafer Mahallesi 6808 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyis C. (36), kız arkadaşı Nuray Ç.’nin (35) yaklaşık 1 haftadır arkadaşlık yaptığı Hakan B.’nin (37) evini basarak şahısla tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Veyis C. yanında getirdiği demir çubuk ile Hakan B.’nin kafasına vurarak yaraladı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Olay sonrası yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli şahıs hızla olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan yaralı şahsın komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi.
KAMERAMANA TEKME VE YUMRUK ATTI
Ambulanstan sedye ile indirilerek acil servise taşınan yaralı şahıs yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen basın kameramana sedye üzerinden tekme ve yumruk attı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.