Kafasından yaralanan şahıs sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı

Ayrıca Muhammet Y.’ye ve arkadaşlarına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, sürücüye ise ayrıca 900 TL maske cezası yazıldı. Alkollü araç kullanmak suçlarından 1 bin 650 TL para cezası uygulandı.