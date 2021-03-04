Gündem Vali Aydoğdu açıkladı Aksarayda pazar günü istisnalar ortadan kaldırıldı, bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak
AKSARAY TÜRKİYE

Aksaray Valisi Aydoğdu: Herkes birbirine sahip çıksın, kurallara uyalım

Vali Aydoğdu açıkladı: Aksaray'da pazar günü istisnalar ortadan kaldırıldı, bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan kentte alınacak tedbirlere ilişkin, "Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız" dedi.

Haber Merkezi AA
Vali Aydoğdu, İçişleri Bakanlığının &quot;Dinamik Denetim Süreci&quot; genelgesi kapsamında Aksaray'da 1500 kişilik ekiple yapılan denetimlere katıldı.
Vali Aydoğdu, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında Aksaray'da 1500 kişilik ekiple yapılan denetimlere katıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında Aksaray'da 1500 kişilik ekiple yapılan denetimlere katıldı.

Aydoğdu, gazetecilere, denetimleri her gün devam ettireceklerini, bu sürecin üstesinden geleceklerini söyledi.

AA
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanlığının

Bakan Koca: Salgını en kısa zamanda geride bırakacağız
KORONAVİRÜS
Bakan Koca: Salgını en kısa zamanda geride bırakacağız

"Aksaray gökyüzünün rengine kavuşacak"

Vatandaşların alınan tedbirlere uyduğunu anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

  • "Hedefimiz çocuklarımızı okula kavuşturmak ve esnafımızın iş yerlerini açmak. Bunun için ciddi manada gayret içerisindeyiz. Bütün ekiplerle alandayız. Ev gezmelerini ve taziyeleri mutlak suretle bırakmamız gerekiyor. Yoğunluğu da azaltmak için muhtarlarımızla, imamlarla ve banka müdürleriyle görüştük. İnşallah 10-15 gün içerisinde Aksaray, gökyüzünün rengine kavuşacak.
  • Aksaray'da pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar kapalı olacak. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız. Bu, Aksaray'ın geleceği için çok önemli. Onun için pazar gününden önce bütün vatandaşlarımızın ekmek dahil tüm ihtiyaçlarını tedarik etmeleri gerekiyor."

Kırmızı kategorideki Konya'da validen uyarı: Ev ziyaretlerini ötelememiz lazım
GÜNDEM
Kırmızı kategorideki Konya'da validen uyarı: Ev ziyaretlerini ötelememiz lazım

AA
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanlığının

Aydoğdu, bir belde ve bir köyü karantinaya aldıklarını hatırlatarak, "Aksaray, 7 Şubat'ta mutasyonlu virüsün görüldüğü 6 ilden birisi. Bizim yurt dışında çok gurbetçimiz var. Bunu kontrol altına aldık. Tedbirleri sıkı tutuyoruz. Aksaraylılar olarak kurallara uyacağız, uymayanları da güzel bir şekilde uyaracağız. Bu süreç herkesi ilgilendiren bir olay. Kısa süre içerisinde biz bu gidişatı hep birlikte değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Yeni Zelanda 8.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
Tablo ciddiyetini koruyor

Tablo ciddiyetini koruyor

Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.
Bakan Akar kaza bölgesine gitti

​Akar ve Soylu, kaza bölgesinde incelemelerde bulunacak.

​HDP zihniyetinde değişen bir şey yok!

​Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü.

"​Bakan yapacağım dedikleri adamı CHP belediyesine müdür yaptılar."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'ayıplı' istifa açıklaması.
Başsağlığı <br>mesajları yağdı

Başsağlığı
mesajları yağdı

​Türkiye'deki yabancı misyonlardan taziye mesajı.

​Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu.
Kadıköy'de <br>yine kazanamadı

Kadıköy'de
yine kazanamadı

F.Bahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

​5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

'Çilingir' iş başında

'Çilingir' iş başında

​Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle 3 puanı aldı.

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti
Gündem

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Bingöl'den kalkan ve Bitlis yakınlarında kırıma uğrayan askeri helikopter kazası sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Spor

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Konuk ekibin 1-0 önde olduğu dakikalarda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Amilton'un Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Volkan Bayarslan ise bu pozisyon için uyarıda bulunmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 askerimiziz şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.