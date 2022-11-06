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Akşener masayı dağıtacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yakında altılı masayı dağıtacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşener masayı dağıtacak
​Akşener masayı dağıtacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yakında altılı masayı dağıtacağını söyledi. CHP öncülüğünde toplanan 6’lı masada aday tartışmaları sürerken, masanın ortağı İYİ Parti’den ayrılıp Zafer Partisi’ni kuran Ümit Özdağ’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Özdağ, katıldığı bir televizyon programında şöyle konuştu: “Ankara’daki bütün konuyla ilgilenenler, CHP de biliyor ki, Meral Akşener masadan kalkma süreci içerisinde. Sebep çok net. Akşener AK Parti’yi devirmeye oynamıyor, ana muhalefet partisi olmaya oynuyor. Bütün oy zeminini CHP’den almaya kurgulamış durumda. Akşener ile ayrıldığımız en önemli noktalardan birisi buydu. O zaman da öyle düşünüyordu.”

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