Akşener’le görüştü

Muharrem İnce.
İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede İnce’yi parti sözcüsü Kürşad Zorlu ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu karşıladı. Yerel seçim yaklaşırken yapılan ziyareti, Memleket Partisi duyurmuştu. Saat 16.00’da başlayan ve 1 saat 10 dakika süren görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, taraflar açıklama yapmadan dağıldı. İnce, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ilkeler üzerinden ittifak kurulması çağrısı yapmıştı. Akşener de ittifak kapılarını ilçelerde işbirliğine açık olduklarını söylemişti.