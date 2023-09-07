Akşener’le görüştü

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, seçimlere tek başlarına gireceklerini ve 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle hedef aldı. Akşener'i 'kafayı tırlatmış ve kepaze' olarak niteleyen Aysever, "Bugün aldığım en iyi haber bu. Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihte kaybolup gidecek." dedi. Sözlerinin devamında Akşener'e 'faşist' diyen Aysever, "Akşener kimden intikam alıyorsa 'her yerden aday çıkaracağız' diyor." diye konuştu.