Alanya'da alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda önceki gün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tahliye edildi. Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.





MÜDAHALE GECE DE SÜRDÜ

Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle devam eden çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek vermeye başladı. Bölgede Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi, 190 personelin yanı sıra itfaiye, AFAD, jandarma, emniyet, İHH ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla yoğun müdahaleye başlayan hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek oluyor. Bazı vatandaşlar da yangına müdahale eden ekiplere su ve kumanya dağıttı.





100 EVİ TAHLİYE ETTİK

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, geceden bu yana yangınla mücadelenin devam ettiğini söyledi. Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangının İspatlı ve Kargıcak mahallelerine de sıçradığını dile getiren Öztürk, “Yangın 3 mahallede etkili oluyor. Bölgede 100'e yakın evi tahliye ettik. Geceden bu yana etkili mücadele yürütüyoruz. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da devreye girdi. Ancak rüzgar işimizi zorlaştırıyor. Aliefendi ve İspatlı mahallelerinde büyük ölçüde kontrol altına aldık fakat yangın rüzgarın da etkisiyle Kargıcak Mahallesi'ne doğru kaydı” diye konuştu. Vatandaşlardan dikkatli olmalarını da isteyen Öztürk, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok. Büyük ölçüde ormanlık alan ve seralar zarar gördü. Rüzgar yangının yönünü aniden değiştirebiliyor, bu açıdan vatandaşlarımız da daha dikkatli olmalı” dedi. Evlerini boşaltan vatandaşlar, hayvanlarını da traktörlere ya da kamyonetlere bindirerek daha güvenli bölgeye taşıyor.





Muğla’daki yangın Aydın'a sıçradı

Muğla’nın Milas ve Köyceğiz ilçesindeki 3 farklı ormanlık alanda önceki gün 00.30 sıralarında yangın çıktı. Milas’ın Akkovanlık Mahallesi’ndeki yangın Aydın'ın Çine ilçesi Soğukoluk Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 22 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 160 personel sevk edildi. Alevlere müdahale dün de sürdü. Kıyıkışlacık'taki yangın bölgesine ise 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su tankeri ve 80 personel yönlendirildi. Köyceğiz ilçesine ise Pınar, Sazak ve Akköprü mahallelerinde acil tahliye kararı alındı. 108 ev boşaltıldı ve 333 vatandaş güvenli bölgelere nakledildi. Can kaybı ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla, hayvan tahliyeleri de titizlikle yürütüldü. Bölgeden toplam 715 küçükbaş ve 260 büyükbaş hayvan güvenli alanlara sevk edildi.





YANGIN GÖNÜLLÜLERİNE ŞEHİTLİK STATÜSÜ

Orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybeden gönüllüler şehit statüsünde sayılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle "gönüllü" tanımı, "orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü" olarak değiştirildi, yönetmeliğe "diğer gönüllü" tanımı eklendi. Düzenlemeyle bu yıl orman yangınlarında hayatını kaybeden 9 gönüllü bu kapsamda şehit sayılacak.



