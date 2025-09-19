Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda korkutan yangın

Yangın, saat 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Dar’ül Bedayi Caddesi’nde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda meydana geldi. Tadilatı yapılan konser salonunun çatı arasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.