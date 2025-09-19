Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda korkutan yangın

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda korkutan yangın

23:2419/09/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Konser salonunun çatı arasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Konser salonunun çatı arasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Dar’ül Bedayi Caddesi’nde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda meydana geldi. Tadilatı yapılan konser salonunun çatı arasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgede kısa süreli paniğe yol açarken, olayla ilgili çalışma sürüyor.



#Cemal Reşit Rey Konser Salonu
#Şişli
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tekfen Vakfı burs başvuru tarihi belli oldu