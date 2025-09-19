Yeni Şafak
Düğün sırasında çalılık alanda yangın çıktı: Ormana sıçramadan söndürüldü

23:0719/09/2025, Cuma
IHA
Mersin'in Silifke ilçesinde bir düğün salonunun arka tarafındaki çalılık alanda çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlıca müdahale etti. Alevler, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mersin’in Silifke ilçesinde bir düğün salonu yanında davetliler oynarken çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahele sürerken düğün de devam etti.


Yangın, ilçeye bağlı Becili Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun arka tarafındaki çalılık alanda çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bilgi verdi. Merkez bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri sevk etti. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Düğünün devam ettiği sırada alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.


Bazı ağaçların zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.



