Rize'de çay fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

10:1916/09/2025, Salı
DHA
Ekipler, yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde ÇAYKUR'a ait çay fabrikasının toz odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ardeşen ilçesinde ÇAYKUR'a ait çay fabrikasının toz odasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirilirken; fabrikadaki işçiler tedbir amaçlı tahliye edildi. Adrese gelen İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesiyle fabrikada üretim kaldığı yerden devam etti. ÇAYKUR yetkilerinin incelemelerde bulunduğu yangında, ilk belirlemelere göre ciddi hasar tespit edilmediği belirtildi.




#rize
#çay
#yangın
