İzmir’de lastik tamircisinde yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

18:0715/09/2025, Monday
G: 15/09/2025, Monday
IHA
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, iş yeri kısmen zarar gördü.
İzmir’in Aliağa ilçesinde bir lastik tamircisinin önünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının diğer iş yerlerine sıçraması önlenirken, iş yerinde kısmi hasar oluştu.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir lastik tamircisinin önünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, bugün Helvacı Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, bir oto lastik tamir iş yerinin önünde bulunan lastiklerin olduğu bölümde yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine 112 ekiplerine bildirildi. Bölgeye önce İzmir-Çanakkale Karayolu’ndan geçmekte olan Aliağa Belediyesi’ne ait bir vidanjör aracı gelerek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının diğer dükkanlara sıçramasını engelleyerek kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, iş yeri kısmen zarar gördü. Erken müdahale sayesinde büyük bir felaketin önlendiği öğrenildi.


