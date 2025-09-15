İzmir’de lastik tamircisinde yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Olay, bugün Helvacı Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, bir oto lastik tamir iş yerinin önünde bulunan lastiklerin olduğu bölümde yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine 112 ekiplerine bildirildi. Bölgeye önce İzmir-Çanakkale Karayolu’ndan geçmekte olan Aliağa Belediyesi’ne ait bir vidanjör aracı gelerek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının diğer dükkanlara sıçramasını engelleyerek kontrol altına aldı.