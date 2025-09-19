Yeni Şafak
Plastik fabrikasında çıkan yangında bir işçi zehirlendi

08:1219/09/2025, الجمعة
IHA
Sağlık ekipleri de M.Ö.’yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

Kocasinan'a bağlı Boğazköprü Mahallesi 5417. Sokak’ta bulunan bir plastik fabrikasının fırın bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangıda M.Ç. isimli işçi dumandan etkilenirken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de M.Ö.’yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kayseri
#Kocasinan
#Plastik
#Boğazköprü Mahallesi
