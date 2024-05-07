Albayrak Medya'dan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi: Filistin halkına destek olan afişler bu kez liseli öğrencilerle buluştu

Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlık dramı her geçen gün şiddetini artırıyor. Yaşanan drama sessiz kalmayarak harekete geçen Albayrak Medya, Eylem Çağrısı Afiş Sergisi ile dikkatleri Gazze üzerine çekiyor. Çarpıcı afiş çalışmalarının yer aldığı Sergi; 6-10 Mayıs tarihleri arasında İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.
Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, “Sergimizin isminin “Eylem Çağrısı” olması; harekete geçmeyi, dik duruşu ve her daim mazlumların yanında olmayı simgeliyor. “Eylem Çağrısı” ile savaşın ardındaki siluetlere odaklanıyoruz. Kampanyaların, stratejilerin ve reklamların ardına gizlenen suçları mercek altına alıyoruz” ifadelerini kullandı.
Filistin Hakkında Konuşmaktan Vazgeçme
Serginin afişleri arasında “Tarihin Haklı Tarafında Ol”, “Geri Döneceğiz” gibi ifadelerin yanında şair Nuri Pakdil’in, “Bize lazım olan esaslı ve soylu bir öfke” dizesinden oluşturulmuş bir örnek de yer alıyor. Serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk: “Desteklerin, söylemlerin, eyleme dönüşmesi için; İsrail ordusunu besleyen, destekleyen şirketlerin ürünlerini kullanmamak ve bu yönde bir boykot uygulamak hafife alınmayacak derecede güçlü bir destek olacaktır. Bizler de Albayrak Grubu olarak Filistin’de işlenen insanlık suçuna sessiz kalmamak için İsrail’e destek veren tüm markaların ürünlerini boykot etme ve bu boykotları daha geniş kitlelere ulaştırma kararı aldık. Her zaman olduğu gibi, ‘Tarihin Haklı Tarafında Ol’ sloganıyla insanlık zulmüne karşı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Farkındalık Çalışması: Eylem Çağrısı Afiş Sergisi
TÜGVA Genel Merkezi, Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi’nden sonra İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne misafir olan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi; geçtiğimiz haftalarda İstanbul, Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi’ne “Gazze’yi Unutma” yürüyüşünde vatandaşların ellerinde sergilenmişti. Basına yansıyan görüntülerde yürüyüşe katılan grubun ellerinde; Bir Leşmiş M’illetler, Bu Soykırıma İsmini Yazdırma, Don’t Stop Talking About Palestine yazılı sanat eserleri bulunuyordu.