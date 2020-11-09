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Gündem Albayrakın istifasına ilişkin bilgilendirme AK Parti MYKdan sonra yapılacak
POLİTİKA

Albayrak'ın istifasına ilişkin bilgilendirme AK Parti MYK'dan sonra yapılacak

Albayrak'ın istifasına ilişkin bilgilendirme AK Parti MYK'dan sonra yapılacak

Ankara kulislerinden elde edilen bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa süreciyle ilgili bilgilendirme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği MYK'nın ardından yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.00'da başlayacak AK Parti MYK'sına başkanlık edecek. Ankara'daki kulislerden edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili bilgilendirme MYK'dan sonra yapılacak.

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