Albayrak'ın istifasına ilişkin bilgilendirme AK Parti MYK'dan sonra yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.00'da başlayacak AK Parti MYK'sına başkanlık edecek. Ankara'daki kulislerden edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili bilgilendirme MYK'dan sonra yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.00'da başlayacak AK Parti MYK'sına başkanlık edecek. Ankara'daki kulislerden edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili bilgilendirme MYK'dan sonra yapılacak.
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