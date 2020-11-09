Kısıklı'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Canikli ve Ağbal ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Gölge etmeyin başka ihsan istemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin İzmir depreminde ki tavrına tepki göstererek 'Her yerde yatay mimari diye bağıran bir cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih ettiniz. Hükümetin her attığı adımı engellemeye çalışanlar bunlar. Elleri arkalarında boş boş dolaşanlar onlar. İzmir'in milletvekilisin, turistik ziyaret yapıp Ankara'ya geri döndün. Hepsinin üzerine bir de dönüp bizi itham eden yine bunlar. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara diyoruz ki: Gölge etmeyin başka ihsan istemez' ifadelerini kullandı.