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Gündem Kısıklıda kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan Canikli ve Ağbal ile görüştü
POLİTİKA

Kısıklı'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Canikli ve Ağbal ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmasının ardından Kısıklı'da önceki dönemin Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal ile bir araya geldi. Para politikalarının ana gündem maddesi olduğu toplantıda Erdoğan'a kapsamlı brifing verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı konutundan ayrılarak MYK toplantısına katılmak üzere Ankara'ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı konutundan ayrılarak MYK toplantısına katılmak üzere Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı’daki konutunda kritik bir toplantı gerçekleşti. Erdoğan, yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ve eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir araya geldi.

Ağbal kapsamlı bir brifing verdi

Ağbal hafta sonu İstanbul’da kamu ve özel bankaların genel müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve düzenleyici kurumlarla yaptığı görüşmelere dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a brifing verdi.

  • Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararını sosyal medya platformu Instagram üzerinden duyurmasının ardından gerçekleşti.

DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna giriş yaparken.
  • AA
    Nurettin Canikli.
  • DHA
    TCMB Başkanı Naci Ağbal

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