Kısıklı'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Canikli ve Ağbal ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı’daki konutunda kritik bir toplantı gerçekleşti. Erdoğan, yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ve eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir araya geldi.
Ağbal kapsamlı bir brifing verdi
Ağbal hafta sonu İstanbul’da kamu ve özel bankaların genel müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve düzenleyici kurumlarla yaptığı görüşmelere dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a brifing verdi.
- Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararını sosyal medya platformu Instagram üzerinden duyurmasının ardından gerçekleşti.
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