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POLİTİKA

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti MYK toplantısı
AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.30'da başladı.

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