AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Hayat

Cansuyu Suriye için seferber

Nerede bir gözyaşı nerede bir felaket varsa orada olmayı kendisine amaç edinen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, iç savaşın dinmediği, yaşanan büyük dramın devam ettiği Suriye’de mazlum ve muhtaçlara ulaşmak için yeniden seferber oldu.