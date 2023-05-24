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Albayrak’tan İnsan Kaynakları Zirvesi: Değerlerimizi Yaşatarak Markalaş

“Değerlerimizi Yaşatarak Markalaş” mottosu ile 2023 İnsan Kaynakları Zirvesi'ni hayata geçiren Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, Türkiye ve Dünya’nın dört bir yanında bulunan ekipleriyle bir araya gelerek “İşveren Markası” temalı 2023 İK Zirvesi’ni gerçekleştirdi. 3 gün boyunca eğitim ve sunumlarla İK süreçlerini değerlendiren Albayrak Grubu, Demokrasi ve Özgürlükler Adası Katre Island Otelde gerçekleştirdiği zirvede iş süreçlerinde koordinasyonu artıracak etkinlikler düzenledi.

Haber Merkezi
10:38 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ALBAYRAK GRUBU İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2023 ZİRVESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

ALBAYRAK GRUBU İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2023 ZİRVESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Türkiye ve Dünya’nın dört bir yanında bulunan ekipleriyle bir araya gelerek “İşveren Markası” temalı 2023 İK Zirvesi’ni bu yıl Demokrasi ve Özgürlükler Adası Katre Island Otelde gerçekleştirdi.


Bu yıl “İşveren Markası” teması “Değerlerimizi Yaşatarak Markalaş” mottosu ile 2023 İnsan Kaynakları Zirvesi'ni hayata geçiren Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü 3 gün boyunca eğitim ve sunumlarla İK süreçlerini değerlendirdi ve iş süreçlerinde koordinasyonu artıracak etkinlikler düzenledi.

10’un üzerinde sektörde 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla hizmet veren Grubumuz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’nün düzenlediği zirve, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk’ün açılış konuşmasıyla başladı. Tüm ekibin Uluslararası İnsan Kaynakları Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Yavuztürk, “Albayrak Grubunun etkin olduğu tüm ülke ve şehirlerden katılan ekibimiz arasındaki iletişimi geliştirmek, güven ve dayanışma ortamını oluşturmak, nihai olarak da şirket verimliliğini artırmak ve işveren markamızı güçlendirmek için sürekli çalışıyor ve yenilikçi fikirler üretmeye gayret gösteriyoruz” dedi.
“İşveren Markamızın gelişimine ayrıca önem veriyoruz”
İnsan Kaynakları süreçlerimizi genel olarak gözden geçirmek, iş süreçlerimizde koordinasyon sağlamak, işveren markasında yaşanan gelişmeleri paylaşmak amacıyla düzenlenen zirveyle ilgili görüşlerini aktaran Albayrak Grubu İnsan Kaynakları İşe Alım Müdürü Bilal Aydoğdu “Çalışma arkadaşlarımızın iş ortamındaki motivasyonunu ve bireysel motivasyonunu arttırmak İnsan Kaynakları Koordinatörlüğümüzün önem verdiği konular arasında. Bu yıl Albayrak grubunun faaliyet gösterdiği 4 farklı ülkeden, 11 farklı şehirden İK temsilcileriyle bu zirveyi gerçekleştirdiğimiz için gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. İnsan kaynakları profesyonelleri ile gerçekleştirilen bu zirvede güzel ve verimli vakit geçirerek işveren markamız için hedef ve stratejilerimizi pekiştirmiş olduk.
“Yeni dönem hedef ve stratejileri değerlendirildi”

Demokrasi ve Özgürlükler Adasının manevi atmosferinde gerçekleştirilen zirvede üç gün boyunca “takım çalışması, açık iletişim, motivasyon, geribildirim ve takdir, karşılıklı saygı ve güven” yetkinliklerinin geliştirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.



#Albayrak Grubu
#İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü
#İnsan Kaynakları Zirvesi
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