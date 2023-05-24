Albayrak’tan İnsan Kaynakları Zirvesi: Değerlerimizi Yaşatarak Markalaş

İnsan Kaynakları süreçlerimizi genel olarak gözden geçirmek, iş süreçlerimizde koordinasyon sağlamak, işveren markasında yaşanan gelişmeleri paylaşmak amacıyla düzenlenen zirveyle ilgili görüşlerini aktaran Albayrak Grubu İnsan Kaynakları İşe Alım Müdürü Bilal Aydoğdu “Çalışma arkadaşlarımızın iş ortamındaki motivasyonunu ve bireysel motivasyonunu arttırmak İnsan Kaynakları Koordinatörlüğümüzün önem verdiği konular arasında. Bu yıl Albayrak grubunun faaliyet gösterdiği 4 farklı ülkeden, 11 farklı şehirden İK temsilcileriyle bu zirveyi gerçekleştirdiğimiz için gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. İnsan kaynakları profesyonelleri ile gerçekleştirilen bu zirvede güzel ve verimli vakit geçirerek işveren markamız için hedef ve stratejilerimizi pekiştirmiş olduk.