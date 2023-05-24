Albayrak’tan İnsan Kaynakları Zirvesi: Değerlerimizi Yaşatarak Markalaş

ALBAYRAK GRUBU İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2023 ZİRVESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Türkiye ve Dünya’nın dört bir yanında bulunan ekipleriyle bir araya gelerek “İşveren Markası” temalı 2023 İK Zirvesi’ni bu yıl Demokrasi ve Özgürlükler Adası Katre Island Otelde gerçekleştirdi.
Bu yıl “İşveren Markası” teması “Değerlerimizi Yaşatarak Markalaş” mottosu ile 2023 İnsan Kaynakları Zirvesi'ni hayata geçiren Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü 3 gün boyunca eğitim ve sunumlarla İK süreçlerini değerlendirdi ve iş süreçlerinde koordinasyonu artıracak etkinlikler düzenledi.
Demokrasi ve Özgürlükler Adasının manevi atmosferinde gerçekleştirilen zirvede üç gün boyunca “takım çalışması, açık iletişim, motivasyon, geribildirim ve takdir, karşılıklı saygı ve güven” yetkinliklerinin geliştirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.