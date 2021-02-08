Albayrak Grubu Gine'de genç yetenekleri keşfedecek

Başkent Konakri'de liman ve otobüs hattı işleten bunun yanı sıra yine Konakri'de çöp toplama ve atık yönetimini üstlenen Albayrak Grubu, 10-22 Şubat'ta tamamen amatörlerin oynayacağı futbol turnuvasıyla genç yetenekleri keşfedecek.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Canan Şahbaz, Afrika'da ilk kez düzenlenecek turnuvaya ve Albayrak Grubu'nun ülkedeki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahbaz, turnuva fikrinin amatör bir takımı giydirme projesiyle ortaya çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"14-16 yaş arası 320 gencin top koşturacağı 16 takım belirledik. Turnuva 10 Şubat'ta başlıyor. Afrika'da ilk olacak çünkü bugüne kadar herkes profesyonellerle ilgilenmiş. C takımı bile olsa profesyonel oyuncularla turnuvalar yapılmış, bu kadar amatör çocuklarla ilgilenen olmamış. Turnuva sonucunda en iyi takımdan bir takım oluşturmak istiyoruz. Albayrak Grubu'nun amatör bir takımı olacak. Sonra bunu ligde nasıl geliştirebiliriz ona bakacağız."

Şahbaz, Gine Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenecek turnuva ile amaçlarının gençlerin yaşamına dokunarak, yetenekleri keşfetmek olduğunu dile getirdi.

SPOR Albayrak-Gine dostluğu

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Canan Şahbaz

"Çöp toplama operasyonu günlük hayatı doğrudan etkiledi"

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Şahbaz, Albayrak Grubu'n Konakri Limanı'nın işletmesini 25 yıllığına aldığını da hatırlatarak, liman altyapısının iyileştirilmesi noktasında da birçok yeniliğe imza attıklarını kaydetti.

Gine'de tanınmalarını sağlayan asıl projenin çöp toplama operasyonu olduğunun altını çizen Şahbaz, "Liman işletmesi çok büyük bir operasyon olsa da halk nezdinde ismimizin duyulması çöp toplama işiyle oldu. Çünkü bu, doğrudan halkın yaşam kalitesini değiştiren, günlük hayatı etkileyen bir operasyon. Bu alanda devletle sözleşmeyi 2020 Mart'ta imzaladık ancak ondan 1 yıl öncesinde sözleşmesiz çöp toplamaya başlamıştık. Konakri'de daha önce çöpler ayda bir toplanıyormuş. Günlük toplamayla halkta da bu konuda ciddi bir bilinç oluştu. Bu da bizi çok mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

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"Gineliler de bizi sevdi"

Albayrak Grubu'nun, Türkiye'nin 2017'de Gine'ye hibe ettiği 50 belediye otobüsünün işletmesini üstlendiğine de dikkati çeken Şahbaz, buna ilave Gine'ye ait çürümeye yüz tutmuş 25 aracın da bakımını yaparak kullanılabilir hale getirdiklerini söyledi.

Şahbaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında halkın üzerine binen maddi yükü hafifletmek amacıyla Gine makamlarının talebiyle 9 ay boyunca ücretsiz yolcu taşıdıklarını dile getirdi.

Otobüs ve çöp operasyonunda 1100, limanda da 700 personelin çalıştığına vurgu yapan Şahbaz, "Yerel personelimiz bizim için çok kıymetli. 'Biz burada geçiciyiz ama burası senin ülken' diyoruz. Amacımız tecrübe paylaşımıyla iş öğretebilmek" dedi.

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Şahbaz, "Albayrak, Gine'de adım adım büyüyor, Gine'yi seviyor. Gineliler de bizi sevdi. Yaklaşımlarından çok memnunuz" diyerek, araç muayene istasyonu, sinyalizasyon mekanizması kurulumu ve tarım alanında da projelerinin olduğunu sözlerine ekledi.