Albayrak Grubu kariyer yönetim sürecini başlatıyor

Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü “deneyimli ve yetkin iş gücü, işlevsel yazılım programları ve nitelikli iş ortakları” ile Kariyer ve Yetenek Yönetimi sürecini başlatıyor. Süreç boyunca Albayrak Grubu şirketleri bünyesinde “yetenekli çalışanların keşfedilmesi, dışarıdan yeteneklerin kazanılması, öğrenme ve gelişim yolculuğu ile geliştirilmesi, kariyer imkânları ile elde tutulması” hedefleniyor.

GELİŞİMİ DESTEKLİYORUZ

Gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, “Yüksek performans için motivasyonun önemli bir etken olduğunu ve motivasyonun temelinde ise sağlıklı ve mutlu çalışanlar olduğunun da bilinciyle hareket etmeye gayret ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın gelişimini destekliyoruz” dedi.

SERTİFİKALI BECERİLER ÖNEM KAZANDI

Kariyer ve Yetenek Yönetimi’nin önemi, kurumlara katkıları, bu kapsamda uygulanması planlanan faaliyetler ve ayrıntıları” hakkında önemli bilgiler veren Kariyer ve Yetenek Yönetimi Müdürü Fatih Aydın ise, şu ifadeleri kullandı: “Artık sadece öğrenim durumu değil bunun yanında işlevsel ve deneyimsel sertifika programlarıyla elde edilen beceriler de önem kazandı.”

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