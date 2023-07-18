Alevlerle mücadele: Türkiye'nin ciğerleri yanıyor

Türkiye’nin batı ve güney illeri, yazın en sıcak günlerini yaşarken bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hatay’ın Belen ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi dün de devam etti. Soğukoluk Mahallesi’nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Söndürme çalışmalarında 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz ve 7 iş makinesi 320 personel görev yaptı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş, dün ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay’ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

YANAN 7 EVİMİZ VAR

Belen’de saat 13.57’de yangın ihbarı geldiği andan itibaren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bizzat merkezde yangını takip ettiğini belirten Yerlikaya, kendilerinin de tüm unsurlar ve silahlı kuvvetler dahil çalışmalara destek verdiklerini söyledi. Bakan Yerlikaya, Belen’in Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşların riskli olan bölgelerden başlamak üzere tahliye edildiğine dikkati çekerek, “Üzüntüyle şunu söylememiz lazım, yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var” dedi. Bu yangından kısa süre sonra Mersin’in Gülnar ilçesinde de yangın çıktığını aktaran Yerlikaya, 25 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirdi. Yerlikaya, “Maalesef 5 ev yandı” ifadesini kullandı. Meteorolojik uyarılara çok hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, nemin düştüğü ortamda orman yangını riskinin arttığına işaret etti.





Çanakkele’de köyler boşaltıldı

Çanakkale’de Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31’de başlayan yangın sürüyor. Alevlere, gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı. Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor. Kemel, Kurşunlu ve Dörtyol köylerinin ardından Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisinde yaşayanların da alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliyelerine karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale’de art arda meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına TSK’ya ait 18 helikopter ve 2 uçağın da destek verdiğini açıkladı.





Torpille yakmışlar!

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi. Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda 14 Temmuz’da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerin 6 saatlik süren çalışmasının ardından söndürülen yangınla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından özel ekip kuruldu. Yürütülen soruşturma kapsamında M.D’nin araç içinden torpil atmak suretiyle yangını çıkardığını belirleyen ekipler, şüpheliyi Koru Mahallesi’ndeki ikametinde operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde ve evinin bahçesinde yapılan aramada torpil ve parçaları ele geçirildi. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan zanlının çeşitli suçlardan da 18 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Yangında 160 hektar alan kül oldu.





Adana

Adana’nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Kelebek Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale sonrası ekipler, soğutma çalışması başlattı.

Mersin

Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. Kavakoluğu Mahallesi’nde önceki gün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, dün saat 13.00 sıralarında söndürüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Mersin, Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli’deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor” ifadelerini kullandı. Şu ana kadar 4 evin zarar gördüğü öğrenildi.

Urfa

Şanlıurfa’da dün çıkan orman yangını söndürüldü. Ekipler, yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Muğla

Muğla’nın Datça ilçesinde restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar zirai, makilik ve ormanlık alan zarar gördü.







