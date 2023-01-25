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Algı oyunları boşa düştü

Muhalefet ve medya kuruluşları geçen cuma karne alan bir öğrenci ile televizyonda yayınlanan bir haberi algı operasyonuna soyundu. İstanbul’da annesi ile alışveriş yaparken uzatılan mikrofona "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" diyen çocuğun sözleri çarpıtıldı. Röportajın yayınlandığı kanal yönetimi çekilen ve kullanılmayan görüntülerde çocuğun iddia edildiği gibi sözleri kendisinin söylemediği ve orada çocuğa nasıl konuşacağının dikte edildiği ortaya çıktı. Anne ve kasap da haberi yalanladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Karne hediyesi üzerinden algıya soyunan muhalefetin “et” oyunu elinde patladı.

Karne hediyesi üzerinden algıya soyunan muhalefetin “et” oyunu elinde patladı.

Karne hediyesi üzerinden algıya soyunan muhalefetin “et” oyunu elinde patladı. Muhalefet ve medya kuruluşları geçen cuma karne alan bir öğrenci ile televizyonda yayınlanan bir haberi algı operasyonuna soyundu. İstanbul’da annesi ile alışveriş yaparken uzatılan mikrofona "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" diyen çocuğun sözleri çarpıtıldı. Yaşanan olayın aslı kısa bir süre sonra anlaşıldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Görüntüler üzerinden başta CHP olmak üzere muhalefet partileri de hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Röportajın yayınlandığı kanal yönetimi çekilen ve kullanılmayan görüntülerde çocuğun iddia edildiği gibi sözleri kendisinin söylemediği ve orada çocuğa nasıl konuşacağının dikte edildiği ortaya çıktı. Anne ve kasap da haberi yalanladı.

HIZLARINI ALAMADILAR

Ancak muhalefet korosu sosyal medyada da köpürtülen algı girişimine kayıtsız kalmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçim karne hediyesi olarak 3 parça et alan çocuklarla 5 bin dolarlık tuhaf kıyafetler giyinenler arasında olacak" dedi. CHP Parti sözcüsü Faik Öztrak, “Çocuklara karne hediyesi diye "et" alınıyor” demişti. Algı oyunu çökerken muhalefetin bu suçlamalarına nasıl bir kılıf bulacağı merak ediliyor.


#Muhalefet
#CHP
#İYİ Parti
#Yalan Haber
1 saat önce
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Algı oyunları boşa düştü
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