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DÜZCE

Algün İnşaat'tan Düzce'ye dezenfeksiyon tüneli

Algün inşaat, ortaya çıkan koronavirüs salgınını önlemek adına dezenfeksiyon tüneli kurduklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzce'de bulunan dezenfeksiyon tüneli.
Düzce'de bulunan dezenfeksiyon tüneli.

Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün;

Sayın Cumhurbaşkanımız, küresel bir salgın olan Korona Virüs (Kovid-19) karşısında alınan tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanımızın salgının ekonomiye karşı etkilerini azaltmaya yönelik alınan kararlarla ilgili yapmış olduğu açıklamaları biz şöyle yorumluyoruz:

“Biz devlet olarak yanınızdayız, ekonominin çarkları dönmeye devam etsin, vatandaşımızın sağlığını koruyalım ama ekonomik istikrarı da kaybetmeyelim.”

İşte bu sebeple biz Algün İnşaat olarak, işlerimize devam ederken koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin etkilerini azaltmak ve sağlığımızı korumak için “Dezenfeksiyon Tüneli” projesi için de çalışmalara başlamıştık. Çalışmalarımızın sonucu olarak Algün Plaza girişine; çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve tüm Düzce halkımızın yararlanabileceği 4 m uzunluğunda, 2,5 m yüksekliğinde bir dezenfeksiyon tüneli kurduk.

Bu tünel sayesinde vatandaşlarımız sosyal mesafeyi koruyarak, tünelin içinden geçecek ve elbiselerinin üzerinde var ise zararlı maddeleri dezenfekte edebileceklerdir. Tünelin içindeki dezenfektan malzemesinin insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi yoktur. Virüs ile mücadelede en önemli unsurlar, sosyal izolasyon ve hijyendir.

İçinden geçtiğimiz bu zorlu günleri dayanışma içinde hep birlikte aşacağımızı ve tedbirlerin en büyüğünün evde kalmak olduğunu biliyoruz. Biz Algün İnşaat olarak dezenfeksiyon tüneli ile bu mücadeleye bir nebze de olsa katkıda bulunabildiğimiz için mutluyuz.

Bilgi için:

Medya Şeffaf Danışmanlık

Fatih IŞIK 0 544 422 80 86

fatih.isik@medyaseffaf.com.tr

Düzce'de bulunan dezenfeksiyon tüneli.

Düzce'de bulunan dezenfeksiyon tüneli.

Düzce'de bulunan dezenfeksiyon tüneli.
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