Ali Erbaş: 11 ilde 377 bin 355 depremzedeyi misafir ettik

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ta 30 bin 214, Gaziantep’te 100 bin 903, Adıyaman’da 1578, Hatay’da 1185, Osmaniye’de 764, Kilis’te 4 bin 479, Şanlıurfa’da 71 bin 89, Malatya’da 17 bin 459, Diyarbakır’da 42 bin 780, Adana’da 94 bin 683 ve Elazığ’da 12 bin 221 kişi olmak üzere toplam 377 bin 355 kişiyi uygun olan cami ve Kur’an kurslarında misafir ettiklerini kaydetti.