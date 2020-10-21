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Gündem Alkol düzenlemesi TBMMden geçti 18 yaş altına satış yapanlara 320 bin liraya kadar ceza
POLİTİKA

Alkol düzenlemesi TBMM'den geçti: 18 yaş altına satış yapanlara 320 bin liraya kadar ceza

Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Teklifin ilk 8 maddesi kabul edildi. Alkollü içkileri 18 yaşını doldurmamış kişilere satanlar ve 22.00 - 06.00 saatlerinde perakende satışını yapanların içki satış belgeleri, 5 yıl içinde üçüncü kez söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde iptal edilecek, bu kişilere 2 yıl süreyle satış belgesi verilemeyecek. Ayrıca 65 binden 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren kanun teklifinin ilk 8 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yasağa uymayanlara ağır yaptırım var

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edilen maddelerine göre, alkollü içkileri otomatik satış makineleriyle satan, oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edenler ile basın, yayın yoluyla tüketicilere satan, postayla satışını yapanlara 20 binden 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Saat 22.00 ila 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 binden 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Satış belgeleri iptal edilecek

Alkollü içkileri 18 yaşını doldurmamış bireylere satan veya sunanlar ile 22.00 - 06.00 saatlerinde perakende olarak satanların, bu fiilin işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde üçüncü defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış belgeleri iptal edilecek. Bu kişilere 2 yıl süreyle söz konusu belgenin yenisi verilemeyecek.

Özel ormanlar için ağaçlandırma teşviki

Düzenlemeyle, "özel orman" sayılan sahipli arazilerde, ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırmanın teşvik edilmesi hedeflenerek Orman Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, "orman sınırları dışında olup yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazilerde tabii olarak yetişen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler" ile "orman sınırları dışında olup alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde, ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerin" orman sayılmaması öngörülüyor.

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İşletmeye alınmazsa izin iptal

Teklifle, devlet ormanlarındaki bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına, bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilecek. Ancak saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesislerin işletmeye alınmaması halinde izin iptal edilecek.

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  • Orman sınırları içerisinde söz konusu faaliyetleri izinsiz yapanlar veya tesis kuranlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

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