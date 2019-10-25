Gündem Mecliste alkol servisi isteyen Veli Ağbaba ve Mahmut Tanal olumsuz cevap alınca tehditler yağdırdı
POLİTİKA

Meclis'te alkol servisi isteyen Veli Ağbaba ve Mahmut Tanal olumsuz cevap alınca tehditler yağdırdı

TBMM içerisinde yer alan Üyeler Lokantası, önceki gün gergin anlara sahne oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal lokanta menüsünde yer almamasına rağmen alkol servisi istedi. Olumsuz cevap alan vekiller, "Yarın da olmazsa görürsünüz" diyerek tehditler yağdırdı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alkol servisi, 2018 yılının mart ayında alınan karar doğrultusunda tüm tesislerde kaldırıldı. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında gelen şehit haberleri nedeniyle, diğer resmi tesislerde de hassasiyet gösterilerek menülerde geçici düzenlemelere gidildi.

Bir anda ortalık karıştı

TBMM ana binası içinde yer alan Üyeler Lokantası'nda önceki gece 'alkol' tartışması yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, akşam yemeği yemek üzere Üyeler Lokantası'na gitti.

Efendim menümüzde alkol yok

Yemeğin ardından lokanta personeline, "Masaya alkol servisi yapın" talimatını veren ikili "Efendim menümüzde alkol yok" cevabını alınca sinirlendi.

Geldiğimizde alkol olsun yoksa görürsünüz

Tehditler savuran CHP'li vekiller, "Yarın akşam bir daha geleceğiz. Geldiğimizde alkol olsun yoksa görürsünüz" diyerek mekandan ayrıldı. Gergin anlara diğer milletvekilleri de şahit oldu. Yenisafak.com'un TBMM kulislerinden ulaştığı isimler yaşananları doğruladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz

Öte yandan geçtiğimiz ay CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın da benzer bir gerginliğe imza attığı bilgisine ulaşıldı.

İki ismin, alkol servisi yapılmayınca sinirlenerek "Bir daha bu cevabı alırsak olay çıkartırız" dediği öğrenildi.

  • 25 Mayıs 2013 tarihinde TBMM'de alkol ile ilgili düzenlemelerin görüşülmesi sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "Bu yasağı getirenleri Allah'a havale ediyorum" sözleriyle gündeme gelmişti.


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