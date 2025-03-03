Almanya'dan İsrail'e çağrı: Kısıtlamaları derhal durdurun

"Her iki tarafı da müzakere masasına dönmeye ve ateşkes ile rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının devamını sağlamaya çağırıyoruz. Bu, 1. aşamanın olası bir uzatılmasını ve 2. aşamaya, yani uzun vadeli bir ateşkese geçişi de içermektedir. Tüm bunlar daha fazla rehinenin serbest bırakılması, Gazze'deki insanların insani durumunun iyileştirilmesi ve uzun vadede Gazze'nin yeniden inşası ve bölgede barışçıl bir gelecek için elzemdir."