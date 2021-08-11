Gündem Almanyadan tatil için gelmişti Akrabalarından etkilendi Müslüman oldu
KIRIKKALE

Almanya'dan tatil için gelmişti: Akrabalarından etkilendi Müslüman oldu

Almanya vatandaşı Aylin Turkieh, Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde müftülük tarafından yapılan ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu.

Haber Merkezi İHA
Almanyadan tatil için gelmişti: Akrabalarından etkilendi Müslüman oldu
Müftü Kocatürk, Aylin’e Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.

Almanya vatandaşı Aylin Turkieh, akrabalarından etkilenerek İslam dinini araştırdı. Tatil için akrabalarının yanına geldiği memleketi Kırıkkale’de Müslüman olmaya karar verdi. Babası Türk, annesi Almanya uyruklu olan Aylin Turkieh, Bahşılı İlçe Müftülüğüne müracaat etti.

Müftülük binasında Turkieh için ihtida töreni düzenlendi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, Turkieh’e İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdi. Turkieh, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Kocatürk, Aylin’e Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.

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