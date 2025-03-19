Alternatif törene tepki: Siz paralel devlet misiniz?

Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Zonguldak’ta da kutlandı. Saat 10.00’da valilik binası önünde resmi tören düzenlendi. Saat 14.00’te ise CHP’liler, valilik binası önündeki Şehitler Anıtı’nda alternatif tören yaptı. Bu esnada bina balkonuna çıkan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif törene tepki gösterdi. Hacıbektaşoğlu CHP’li gruba “Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı. Nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Çok ayıp. Ne yargıdan anlıyorsunuz, ne ihtardan anlıyorsunuz, ne insanlıktan anlıyorsunuz. Ayıp” diye seslendi, ardından içeri girdi. Kalabalık ise tören sonrası dağıldı.