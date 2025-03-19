Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Alternatif törene tepki: Siz paralel devlet misiniz?

Alternatif törene tepki: Siz paralel devlet misiniz?

04:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Osman Hacıbektaşoğlu.
Osman Hacıbektaşoğlu.

Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Zonguldak’ta da kutlandı. Saat 10.00’da valilik binası önünde resmi tören düzenlendi. Saat 14.00’te ise CHP’liler, valilik binası önündeki Şehitler Anıtı’nda alternatif tören yaptı. Bu esnada bina balkonuna çıkan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif törene tepki gösterdi. Hacıbektaşoğlu CHP’li gruba “Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı. Nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Çok ayıp. Ne yargıdan anlıyorsunuz, ne ihtardan anlıyorsunuz, ne insanlıktan anlıyorsunuz. Ayıp” diye seslendi, ardından içeri girdi. Kalabalık ise tören sonrası dağıldı.




#Vali Osman Hacıbektaşoğlu
#CHP
#Çanakkale Zaferi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet itikafa girilecek camiler listesini açıkladı