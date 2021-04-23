Altı paşaya adli kontrol​ Altı paşaya adli kontrol Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi. Savcılık ifadesi için Ankara Adliyesi’ne getirilen şüphelilere, bildirinin amacı ve hazırlık süreci gibi konularla ilgili sorular soruldu. Ancak savcılığın talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Haber Merkezi 23 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 23 Nisan 2021, 07:01 Yeni Şafak