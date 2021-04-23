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ANKARA

Altı paşaya adli kontrol​

Altı paşaya adli kontrol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi. Savcılık ifadesi için Ankara Adliyesi’ne getirilen şüphelilere, bildirinin amacı ve hazırlık süreci gibi konularla ilgili sorular soruldu. Ancak savcılığın talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altı paşaya adli kontrol​
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler serbest bırakıldı.

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi. Emekli 104 amiralin “Montrö Bildirisi”ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 7 şüpheliden emekli amiraller Alper Tezeren, İlker Güven, Metin Açımuz, Nurhan Kahyaoğlu ve Ali Önel Yüksel ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Darbe imalı bildiri soruşturmasında ifadesi alınan emekli amiraller Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi
GÜNDEM
Darbe imalı bildiri soruşturmasında ifadesi alınan emekli amiraller Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

HAZIRLIK SÜRECİ SORULDU

  • Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler serbest bırakıldı. Savcılık ifadesi için Ankara Adliyesi’ne getirilen şüphelilere, bildirinin amacı ve hazırlık süreci gibi konularla ilgili sorular soruldu. Ancak savcılığın talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı. Şüphelilerden emekli amiral Işık Biren’in ise hastanede tedavi gördüğü için ifadeye gelemeyeceği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan’da, bazı emekli amirallerin yayımladığı “Montrö Bildirisi”ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

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