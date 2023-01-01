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Altı temsilcilik daha açılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, KKTC’nin temsilcilik sayısının artırılması için temasların sürdüğünü açıkladı. Serim, "Yeni temsilcilik açılması için girişimde bulunan ülkeler Avusturya, Polonya, Letonya, Hollanda ve Malezya" dedi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
4:00 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, KKTC’nin temsilcilik sayısının artırılması için temasların sürdüğünü açıkladı. Meclis Dışişleri Komisyonu’na bilgi veren Serim, KKTC’nin tanıtımı amacıyla, KKTC makamları ve dış temsilcilikleriyle birlikte ABD ve Birleşik Krallık’ta lobi faaliyetleri başlattıklarını ifade etti. Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak katılan KKTC’nin ilk kez anayasal ismiyle uluslararası bir teşkilata üye olduğunu hatırlatan Serim, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “KKTC’nin daha fazla ülkede temsilcilik açması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. 2014’ten bu yana İsrail makamlarının atanacak temsilciliğe vize vermemesi nedeniyle kapalı olan Tel Aviv temsilciliğinin yakında yeniden açılmasını bekliyoruz. Halihazırda Türkiye de dahil 18 ülkede 26 KKTC temsilciliği bulunuyor. Yeni temsilcilik açılması için girişimde bulunan ülkeler Avusturya, Polonya, Letonya, Hollanda ve Malezya. Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığımızda olduğu gibi KKTC’nin de meşru hak ve çıkarlarını hem masada hem de Silahlı Kuvvetlerimizle sahada koruyoruz.”

Vietnam’a Türk gemisi

Türkiye, küresel ekonomideki ağırlığı giderek artan Güneydoğu Asya’da ilişkilerini güçlendiriyor. Türkiye ve Vietnam arasında imzalanacak denizcilik anlaşması konusunda Meclis’e bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, “Anlaşmanın Vietnam’ın ülkemizden gemi siparişlerini de arttıracağı değerlendirilmektedir” dedi.


#KKTC
#Yasin Ekrem Serim
#Temsilcilik
2 saat önce
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Altı temsilcilik daha açılacak
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