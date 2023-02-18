Altılı masanın ertelenen toplantısı 2 Mart'ta yapılacak

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Altılı masa
Cumhurbaşkanı adayı krizi yaşayan altılı masa, adaylarını 13 Şubat'ta açıklayacaklarını duyurmuştu. Ancak Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından toplantı ertelenmişti.
Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin genel başkanları, 11 kenti etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremleri konuşmak için bir araya geldi.
13 Şubat'taki toplantıyı erteleyen Millet İttifakı partileri, "deprem" gündemiyle toplandı.
Saadet Partisinin ev sahipliğinde yapılan toplantı, saat 14.20'de başladı.
Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Toplantının ardından 6 parti liderinin imzasının olduğu bir yazılı açıklama yayınlandı:
Ayrıca altılı masanın ertelenen rutin toplantısının ise 2 Mart Perşembe günü yapılacağı bildirildi.