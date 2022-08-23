Altındağ’da hasat zamanı

Altındağ Belediyesi çiftçinin yanında... Geçtiğimiz yıl dağıtılan arpa, buğday ve Macar fiği tohumlarının ardından, bu yıl çiftçilere verilen nohut tohumu desteği için hasat zamanı geldi. 2021 yılında Altındağ'da geçimini tarımdan sağlayan çiftçilere, 30 dekar arazi üzerinden yaklaşık 55 ton sertifikalı; arpa, buğday ve Macar fiği tohumu dağıtımı yapıldığını hatırlatan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “2022 yılında ise 2 bin 375 dekarlık alana ekim yapacak çiftçilere, toplam 36 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtmıştık. Dağıttığımız tohumlar toprağımıza bereket, çiftçimize ise kazanç olarak geri döndü. Şükürler olsun, toprağımız bereketini fazlasıyla gösterdi. Hasat zamanı geldi, yüzümüz güldü” dedi.

GÜNDEM Altındağ'da 25 bin çocuk yaz okulunda buluştu